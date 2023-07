Barren, Balken, Boden, Sprung: Bayerns beste Turnerinnen in Marktoberdorf

Rund 700 Sportlerinnen werden am Wochenende in Marktoberdorf erwartet. Sie wetteifern um Punkte für die Bayerische Turnliga. In welcher Klasse der TSV turnt.

14.07.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Turnen fast rund um die Uhr: Das ist am Wochenende, 15. und 16. Juli, in Marktoberdorf geboten. Rund 700 Sportlerinnen werden an beiden Tagen in der Dreifachhalle erwartet. Die Turnabteilung des TSV Marktoberdorf richtet die zweiten Wettkämpfe der Serie der Bayerischen Turnliga aus. An verschiedenen Geräten wird um die Tabellenplätze geturnt.

TSV Marktoberdorf turnt mit den besten Mannschaften aus Bayern

Am Samstag geht ab 9 Uhr die Marktoberdorfer Mannschaft um Emelie Ruhland, Veronika Heller, Clara Epp, Luisa und Hannah Wondra, Desirée Girgenti und Ronja Schmoll in der höchsten Liga Bayerns, der Oberliga 1, an die Geräte. Ein hochkarätiger Wettkampf mit den besten Teams aus Bayern und vielen imposanten Elementen an den einzelnen Geräten wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die TSV-Riege beginnt am Stufenbarren. Dort gelang ihr beim ersten Liga-Wettkampf bereits das drittbeste Mannschaftsergebnis. Die Übungen am Boden und Schwebebalken wurden nochmals etwas verändert und präzisiert.

Nach dem tollen und überraschenden vierten Platz des ersten Wettkampfes in Waging am See steht für die Marktoberdorfer Mannschaft der Klassenerhalt in der Oberliga 1 an erster Stelle. Doch die Hoffnung ist eine andere: Vielleicht gelingt ihnen sogar eine Überraschung mit der Unterstützung des heimischen Publikums.

In dieser Mannschaft treten weitere Marktoberdorfer Turnerinnen an

Auch am Sonntag sind Marktoberdorfer Turnerinnen am Start. Ebenfalls ab 9 Uhr turnen sich Tamina Albrecht, Lia Kaiser, Viktoria Merkle und Tatjana Mohr mit ihren Mannschaftskolleginnen aus Kaufbeuren ein. Für die jüngeren Turnerinnen aus Marktoberdorf, die mit Turnerinnen aus Kaufbeuren unter der Flagge des TV Kaufbeuren antreten, ist dieser Wettkampf die Chance, um den Aufstieg in die nächsthöhere Bezirksliga. Platzieren sie sich auch im zweiten Wettkampf gut, könnte der Aufstieg klappen.

Für die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher ist an beiden Tagen gesorgt.

Wann die Allgäuerinnen turnen

Samstag, 15. Juli

Oberliga 1: 9.20 Uhr Barren TSV Marktoberdorf, 10 Uhr Balken TSV Marktoberdorf, 10.40 Uhr Boden TSV Marktoberdorf, 12 Uhr Sprung TSV Marktoberdorf

Landesliga 2: 13.40 Uhr Balken TV Kempten, 14.30 Uhr Boden TV Kempten, 15 Uhr Sprung TV Kempten, 15.40 Uhr Barren TV Kempten

Bezirksliga 1: 9.20 Uhr Sprung TV Kaufbeuren, 10 Uhr Barren TV Kaufbeuren, 10.40 Uhr Balken TV Kaufbeuren, 11.20 Uhr Boden TV Kaufbeuren

Bezirksliga 2: 9.20 Uhr Balken TV Kempten und Balken TV Kempten II, 10 Uhr Balken TV Kempten und Boden TV Kempten II, 10.40 Uhr Boden TV Kempten und Sprung TV Kempten II, 11.20 Uhr Sprung TV Kempten und Barren TV Kempten II

