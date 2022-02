71-Jähriger fährt bei Lengenwang mit Auto in Entwässerungsgraben

Der Mann war mit seinem Auto von schneebedeckter Fahrbahn abgekommen. Um wieder auf die Straße zu kommen, holte er ordentlich Schwung - und übersah den Graben

02.02.2022 | Stand: 16:04 Uhr

Am späten Dienstagnachmittag ist ein 71-jähriger Autofahrer zwischen Lengenwang und Balteratsried in einen Entwässerungsgraben gefahren. Der Mann war mit seinem Auto laut Polizei von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen. Um wieder auf die Straße zu gelangen, fuhr er im Feld etwa 200 Meter parallel zur Fahrbahn, um sich den nötigen Schwung zu verschaffen. Hierbei übersah er jedoch einen tiefen Entwässerungsgraben, in dem er ungebremst einstach. Die Front des Wagens wurde dadurch stark beschädigt und das Auto hing im Graben fest. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.