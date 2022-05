75-jähriger Autofahrer übersieht anderes Fahrzeug: Zusammenstoß in Ruderatshofen

Beim Einfahren auf die Straße hat ein 75-Jähriger in Ruderatshofen ein von hinten kommendes Auto übersehen. Es kam zu einem Unfall.

12.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Ein Autofahrer im Rentenalter hat am Mittwochvormittag eine 73-jährige Autofahrerin übersehen und stieß mit ihr zusammen. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf wollte er gerade aus seiner Parkplücke am Rand der Poststraße in Ruderatshofen (Ostallgäu) wieder auf die Fahrbahn fahren, als die Frau mit ihrem Wagen hinter ihm die Straße entlangfuhr. (Lesen Sie dazu auch: Kollision auf der B16 bei Marktoberdorf: Einer der Beteiligten verlässt den Unfallort). Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß.

Sachschäden an beiden Fahrzeugen

Durch den Zusammenstoß kam es an beiden Autos zu einem Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

