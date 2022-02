75-Jähriger beschädigt in Marktoberdorf beim Einparken anderes Auto - und fährt davon

Auf einem Supermarkt-Parkrplatz in Marktoberdorf schaut sich der Mann den angerichteten Schaden an und fährt dann weg. Eine Zeuge beobachtet den Vorfall.

09.02.2022 | Stand: 14:07 Uhr

Ein 75-Jähriger hat am Dienstag beim Einparken vor einem Supermarkt in der Marktoberdorfer Bahnhofstraße ein anderes Auto beschädigt. Er schaute sich den Schaden zwar noch an, fuhr dann aber davon, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Er wurde jedoch von einem 33-Jährigen beobachtet, so dass die Polizei den Unfallflüchtigen ausfindig machen konnte. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Lesen Sie auch:

Mann zückt Messer: "Plötzlich riefen sie: Hände hoch. Polizei": So erlebte eine Mitarbeiterin den Einsatz in der Bäckerei Thalhofen

Autofahrer zweimal mit 3,0 Promille kontrolliert