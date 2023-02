Marktoberdorfer Stadtrat verabschiedet 82-Millionen-Haushalt

Finanzausschuss arbeitet Marktoberdorfs Haushaltsentwurf zügig durch. Bei drei Punkten gibt es Redebedarf. Warum der Bürgermeister vor Sorglosigkeit warnt.

07.02.2023 | Stand: 18:25 Uhr

82 Millionen Euro schwer ist der Haushalt der Stadt Marktoberdorf in diesem Jahr – 7 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Dann über wenige Tausend Euro zu diskutieren, mutet etwas merkwürdig an. Wenn es da nicht um das Grundsätzliche ginge. Das betraf diesmal in der Beratung im Finanzausschuss die Zuschüsse für MODfestivals, für ein Loipenspurgerät des Skiclubs Marktoberdorf und für die Tafel. Nach nur gut zwei Stunden hat der Ausschuss den von Kämmerer Wolfgang Guggenmos erarbeiteten Entwurf dem Stadtrat einstimmig zur Annahme empfohlen.

