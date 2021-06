83-Jährige aus Marktoberdorf zieht gerade noch rechtzeitig die Reißleine

Zum Glück hat sich eine Seniorin noch an die Polizei gewandt und wurde dadurch vor einem enormen Vermögensschaden bewaht. Was die Betrüger versucht haben

22.06.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Marktoberdorf Zum Glück hat sich eine Seniorin noch an die Marktoberdorfer Polizei gewandt und wurde dadurch vor einem enormen Vermögensschaden bewaht. Am Montag war die 83-jährige Frau von einer unbekannten Person angerufen worden. Angeblich hatte sie seit Jahren ihre Glücksspielbeiträge nicht bezahlt. Nun würde eine Sperrung ihres Kontos unmittelbar bevorstehen.

Insgesamt drei Anrufer

Prompt rief auch ein angeblicher Bankangestellter bei der Dame an und bestätigte diese Angaben. Um die Sperrung ihres Bankkontos zu verhindern, wurde die 83-Jährige wiederum an einen Anwalt verwiesen, welcher ihr die sofortige Überweisung der angeblichen Schulden in Höhe von 2600 Euro empfahl. Glücklicherweise rief die Seniorin unmittelbar vor der Überweisung bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf an und ersuchte um Rat. So informierten die Beamten die Seniorin über die Betrugsmasche und wendeten einen Vermögensschaden ab.