900er Traktor von Fendt in der Slowakei ausgezeichnet

Wieder wurde ein Traktor von Fendt aus Marktoberdorf auf einer Fachmesse ausgezeichnet. In dem Fall der Fendt 942 Vario. Er punktete in zwei Kategorien.

22.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Auf der internationalen Landwirtschaftsmesse Agrosalón in der Slowakei wurde der Fendt 942 Vario für zwei Technologien ausgezeichnet – und zwar für sein Niedrigdrehzahlkonzept (Fendt iD) sowie für die technische Lösung des selbstreinigenden Luftfilters für Regionen mit starker Staubentwicklung. (Lesen Sie auch: Fendt würdigt 272 Mitarbeiter für ihre bis zu 40 Jahre lange Treue.)

Diese Maschinen stellte Fendt in der Slowakei noch aus

Bei der Messe in Nitra waren vier Fendt Maschinen ausgestellt, neben dem Fendt 942 Vario (Generation 7) noch der Fendt 314 Vario, die Rundballenpresse Fendt Rotana 130 F Xtra und das Mähwerk Fendt Slicer 3670 TLX. Das berichtet das Marktoberdorfer Landtechnikunternehmen in einer Pressemitteilung. Die Stadt Nitra gilt als Zentrum der Landwirtschaft in der Slowakei.