Ab in die "Café Kanne": In Unterthingau hat ein Café eröffnet

Susanne Häntsch hat in Unterthingau das „Café Kanne“ eröffnet. Warum sie ihrem Café diesen kuriosen Namen verpasst hat - und wogegen Kaffee und Humor helfen.

„Mit Kaffee und Humor kommt man dem Stress zuvor…“: Dieser Leitsatz steht auf einer Eisentafel vor dem neuen „Café Kanne“ in der Marktoberdorfer Straße 1 in Unterthingau. Susanne Häntsch aus Marktoberdorf hat sich mit ihrem eigenen Café einen „Traum“ erfüllt, der schon viele Jahre in ihr lebte, wie sie sagt.

Wie sie ein "Café mit Herzlichkeit" für Unterthingau schaffen will

„Susi“, wie sie von vielen genannt wird, beschreibt ihr neues berufliches Ziel außerdem als „Café mit Herzlichkeit“: Allein die Dekoration vor dem Haus, das Ambiente, die Anordnung der Tische und Stühle, das Arrangement der Blumen und Pflanzen sowie zahlreiche – auch historische – Kaffeekannen sollen zum Verweilen in der Gaststätte einladen.

Häntsch wollte in der Corona-Zeit ein Zeichen setzen

Doch es dauerte einige Zeit, bis sich die Vision zur Idee und Ausführung entwickelte. Es war eine schwierige Zeit für Häntsch, Coronapandemie, Lockdown, geschlossene Gastronomie über viele Monate und kaum ein Ende in Sicht. „Ich wollte auch ein Zeichen setzen in dieser Zeit“, sagt Häntsch.

Sie hat sich getraut, sie setzte die Vision in den Entschluss um und führte die ersten Gespräche mit dem Vermieter, aber vor allem mit der Verwaltung der Marktgemeinde. Hier habe sie viel Unterstützung, offene Türen und offene Ohren gefunden. „Alle standen hinter mir, die Familie, die Verwaltung, die Handwerker, der Architekt, die Behörden“ sagt Häntsch. „Es klappte dann wie am Schnürchen, alle zogen an einem Strang.“

Ein neuer Treffpunkt in der Unterthingauer Ortsmitte

Die laut Häntsch aufwendigen Renovierungsarbeiten machten aus dem kleinen Raum in wenigen Monaten ein „schnuckeliges“ Café, ein Schmuckstück, wie es Häntsch selbst bezeichnet. Die Wände und die Decke dort variieren die gemalten Muster und Ornamente in verschiedenen Nuancen. Viele Bewohner der Marktgemeinde zeigten sich während der Renovierung gespannt über das Vorhaben eines kleinen Cafés – und damit eines neuen Treffpunkts – am Ort beziehungsweise in der Ortsmitte.

Namensgeber für das Café und Blickfang sind die vielen Kaffeekannen, die Susanne Häntsch im Laufe ihres Lebens sammelte und auch heute noch geschenkt bekommt. Bild: Wolfgang Hepke

Auch der Name war schnell gefunden. Häntsch bekam oft an Geburtstagen „alte“ Kaffeekannen geschenkt und so kam eine ansehnliche Anzahl zusammen. „Noch heute bringen mir Leute aus dem Ort Tassen und Kannen aus früheren Zeiten in mein Café“, freut sich Häntsch.

Ihr Angebot an Getränken und Speisen soll "klein, aber fein" sein

Ihr Angebot an Speisen und Getränken ist nicht so groß, aber ausgewählt. Da kommen schon mal Jugendliche und fragen: „Susi, gibt es heute Donuts?“ Oder es treffen sich Ältere zu einem ausgedehnten Plausch bei Kaffee und Kuchen oder bei einer Erdbeerbowle. Daneben gibt es Kunden, die nur mal kurz auf einen Espresso vorbeischauen. „Bei mir ist jeder herzlich willkommen, ganz gleich welchen Alters und welcher Hautfarbe“, betont Häntsch.

Draußen vor dem Café wird die Betreiberin von allen Seiten gegrüßt, denn „Susi“ Häntsch kennen viele im Ort.

Dekorativ und gemütlich zeigt sich die Außenanlage des Cafés Kanne in Unterthingau. Hier ein Leitspruch an einem Obelisken. Bild: Wolfgang Hepke

