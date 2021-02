Ab Montag erhalten Pflegende und Bedürftige im Ostallgäu FFP2-Masken

Der Landkreis Ostallgäu verteilt im Auftrag des Freistaats Bayern 26.000 FFP2-Masken. Wie die Empfänger an die kostenlosen Masken kommen.

25.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Pflegende Angehörige und Bedürftige erhalten in den nächsten Tagen kostenlos FFP 2-Masken. Sofort nach Eingang der Lieferungen durch das Technische Hilfswerk Füssen organisierte der Landkreis die Verteilung. „Uns war es wichtig, dass die vom Freistaat Bayern gelieferten FFP2-Masken schnell und unbürokratisch an ihre Empfänger gelangen. Der Weg über die Gemeinden und die Post war die naheliegende Lösung“, erklärt Maria Rita Zinnecker das Verteilungskonzept des Landratsamtes.

Etwa 26.000 Masken werden insgesamt an pflegende Angehörige und Bedürftige im Landkreis abgegeben. Die Verteilung für die pflegenden Angehörigen übernehmen jeweils die Wohnortgemeinden. Dazu hat das Landratsamt das Lager für die Kommunen zur Abholung geöffnet. Mitarbeiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz koordinieren die Abgabe der Kontingente.

Jede Hauptpflegeperson kann ab Montag, 25. Januar, am Wohnort der zu pflegenden Person drei Masken abholen. Bei der Abholung im Rathaus genügt es, wenn ein Schreiben der Pflegekasse vorgelegt wird, das den Pflegegrad der zu betreuenden Person nachweist.

Gemeinden sind schnell erreichbar

„Die Gemeinden sind schnell erreichbar und kennen die Situationen vor Ort. Daher sind wir dankbar, dass sich die Bürgermeister bereit erklärt haben, die Ausgabe in der Gemeinde vorzunehmen“, freut sich Zinnecker. Wie und wo die Abgabe bei den Gemeinden erfolgt, ist in den Rathäusern zu erfahren.

Zusätzlich erhalten auch viele Bedürftige im Landkreis FFP 2-Masken. Empfänger von Grundsicherungsleistungen wie Hartz IV erhalten in den nächsten Tagen ein Paket mit fünf Masken per Post. Hintergrund der Verteilung ist die vom Freistaat eingeführte Regelung, dass in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens wie bei der Pflege, dem Einkaufen oder der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP 2-Maske getragen werden muss.

Mit dieser Aktion sollen Bedürftige entlastet werden, und die pflegenden Angehörigen erfahren eine ähnliche Behandlung wie berufliche Pflegekräfte.

