Marktoberdorfer Abschlussschüler sorgen sich ums Abi - und die Zukunft

Die Abschlussschüler in Marktoberdorf stehen kurz vor den Abiturprüfungen. Die Schüler sind wegen der Vorbereitung besorgt und kämpfen mit Vorurteilen.

13.04.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Wenn Julia Weymann und Laurin Lobeck sich in ein paar Jahren an ihre Oberstufenzeit zurückerinnern, werden sie an die Bildschirme ihrer Laptops denken. Von den Mitschülern, die gemeinsam mit ihnen heuer ab dem 12. Mai Abiturprüfungen schreiben, werden ihnen am ehesten die Augen in Erinnerung bleiben, der Rest ist Maske. Der diesjährige Abschlussjahrgang am Gymnasium Marktoberdorf ist geprägt von Corona. Gerade einmal das erste Halbjahr in der elften Klasse hatten die jungen Menschen noch Normalität im Schulalltag. Dann im Frühjahr 2020 ging es in den Distanzunterricht. Eine Herausforderung für Schüler und Lehrer.