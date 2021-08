Abpfiff: Warum der TSV Marktoberdorf seinen Fußball-Betrieb einstellt

Der größte Verein aus Marktoberdorf meldet seine Fußball-Mannschaften vom Spielbetrieb ab. Was aber soll nun mit dem gepachteten Ausweichplatz geschehen?

Es ist ruhig geworden auf der Grünfläche zwischen Gulielminettiheim, Peter-Dörfler-Kindergarten und Hallenbad. Wo früher kleine Kinder den Ball um bunte Plastikhütchen vor sich her trieben und sich die Erwachsenen auf ihre Punktspiele vorbereiteten, herrscht gähnende Leere. Denn der TSV Marktoberdorf als Pächter des Platzes hat seinen Fußball-Betrieb eingestellt. Davon betroffen sind alle Generationen. Die Fußball-Sparte an sich bleibt nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Wolfgang Bolz aber erhalten.

TSV Marktoberdorf überlegt noch

Unklar ist, was nun mit dem sogenannten Ausweichplatz geschieht. Für diesen gibt es einen Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt und den Grundstückseigentümern. Die Stadt wiederum hat ihn dem TSV verpachtet. Und der steht momentan auf dem Standpunkt: „Wenn wir ihn nicht für die Fußballer brauchen, müssen wir ihn auch nicht pflegen und dafür Geld ausgeben“, sagt Bolz. Sprich: Der Verein könnte ihn abgeben. Vorher aber werde ausgelotet, ob ihn andere Abteilungen nutzen wollen. „Wir sind mitten in der Abstimmung und haben deshalb noch kein Ergebnis.“ In den Prozess eingebunden ist der Sportbeauftragte der Stadt, Werner Geiger.

Für Bolz ist auch ein anderes Szenario denkbar: „Wir könnten ihn weiterhin pachten und dann anderen Sportverein zur Verfügung stellen“ – freilich gegen eine Entschädigung für die Pflege und anteilig für die Pacht. Denn: „Wir können nicht die Kosten übernehmen und haben selbst nichts davon.“

Pachtvertrag mit der Stadt geht bis Februar

Der langfristige Pachtvertrag ist im Februar dieses Jahres ausgelaufen. Er verlängert sich nach Angaben des TSV-Vorsitzenden um jeweils ein Jahr, wenn nicht eine Partei ihn kündigt. Insofern habe der TSV mit seiner Entscheidung noch Luft. Nur eines sei klar: „Wenn der Platz weg ist, dann ist er für uns unwiderruflich weg.“

Anders sehe das mit dem angrenzenden TSV-Stadion aus, in dem auch andere Abteilungen des Traditionsvereins ihren Sport treiben. Ebenso hält Bolz anderen Vereinen die Option offen, diese Einrichtung samt Laufbahn und Tribünen für sich zu nutzen.

Was die Stadt als Alternative sieht

Sollte der Ausweichplatz an die Stadt zurückfallen, werde diese nach einer alternativen sportlichen Verwendung suchen, sagt Martin Vogler, Leiter des Bürgermeisterbüros. Denkbar sei, ihn für den Schulsport zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell kann sich ebenso einen frei nutzbaren Bolzplatz für Kinder und Jugendliche vorstellen, bei Bedarf mit einem Basketballkorb.

Eine Zeit lang war das Grundstück als Standort für die neue Grundschule St. Martin im Gespräch. Dies wurde im Stadtrat mit dem Hinweis abgelehnt, dann werde den TSV-Fußballern mangels Trainingsmöglichkeit die sportliche Zukunft verbaut. Hinzu kommt, dass auf dem größten Teil der Fläche laut Vogler aufgrund des Erbbaurechtsvertrags derzeit nur eine Nutzung als Sport- oder Grünanlage zulässig ist. Es sei unter Umständen denkbar, den Vertrag den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ob die Fläche dann nicht doch eines Tages quasi mit etwas Artfremdem außerhalb des Sports bebaut werden könnte, „ist im Moment überhaupt nicht angedacht“, sagt Vogler.

In Marktoberdorf endet eine Ära

Auf jeden Fall geht mit dem Abmelden der Fußballer beim Verband eine jahrzehntelange Ära zu Ende. Diesmal wohl endgültig. Denn schon einmal hatte der TSV seine Herrenmannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ein neuer Anlauf als Spielgemeinschaft mit dem SV Geisenried scheiterte nach nur einem Jahr. Zuletzt versuchte es der TSV in der B-Klasse aus eigener Kraft. Vergeblich.

Dass es nun nach einem endgültigen Abschied aussieht, zeigt auch die Tatsache, dass der TSV die Spielerpässe seiner Jugend für andere Vereine freigegeben hat. Die meisten Kinder kickten zuletzt als SG MOD Jugend in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Bertoldshofen und dem FC Sulzschneid. Einen ähnlichen Weg versuchte der TSV bei den Erwachsenen mit den beiden Vereinen einzuschlagen. Ohne Erfolg. Bertoldshofen und Sulzschneid bilden seit drei Jahren eine SG. Sie müssten nach Saisonabbruch und langer Pause wegen der Corona-Pandemie selbst erst einmal zu einer Einheit verschmelzen, hieß es seitens der SG. Bolz klingt verzweifelt: „Wenn es dem größten Verein der Stadt nicht möglich ist, eine Seniorenmannschaft zu stellen, dann weiß ich auch nicht.“

Die Fußball-Abteilung bleibt erhalten

Die Fußball-Abteilung soll jedoch erhalten bleiben. Dass sei der Verein schon seinen über 100 Mitgliedern in dieser Sparte schuldig.

Eigentlich war Bolz froh, „mit einem blauen Auge“ durch die Corona-Pandemie gekommen zu sein. Es gab zwar gerade bei der Jugend fast keine Anmeldungen, aber im Gesamtverein auch kaum Austritte. „Und dann passiert das mit den Fußballern.“

