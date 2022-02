Abriss: Jetzt ist die alte Martinschule in Marktoberdorf endgültig Geschichte

Der Abbruch der eigentlichen Martinsschule in Marktoberdorf ist schon fast beendet. Nur das Schwesternwohnheim steht noch. Hier gibt es aktuelle Fotos.

30.01.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Inzwischen ist auch der am Ende nur noch bescheidene Rest des ehemaligen Schulgebäudes der St. Martinsschule in Marktoberdorf dem Abbruch durch die Bagger zum Opfer gefallen. Jetzt steht im Prinzip nur noch das frühere Schwesternwohnheim, aber auch seine Stunden sind gezählt. Denn auch sein Abriss steht bevor. Insgesamt kosten die Abbrucharbeiten laut Stadt ungefähr zwei Millionen Euro.

Auch die Hangsicherung auf dem Gelände der Marktoberdorfer Grundschule schreitet mit großen Schritten vorant

Gleichzeitig schreitet die Hangssicherung auf dem Marktoberdorfer Grundschul-Gelände in der Innenstadt mit großen Schritten voran. Dazu werden bzw. wurden von der Marktoberdorfer Firma Hubert Schmid Spezialtiefbau mit einem Horizontalbohrgerät 413 Bohrungen in den Kirchberg getrieben - und zur Stabilisierung des Hangs hinter der ehemaligen Aula und Turnhalle bis zu 16 Meter lange sogenannte Anker in den Hang eingebracht.

Bilderstrecke

Abbruch der Grundschule in Marktoberdorf

1 von 9 Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 2 von 9 Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 3 von 9 Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 4 von 9 Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 5 von 9 Der Schulabriss eröffnet in Marktoberdorf momentan ganz neue Sichtachsen. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Der Schulabriss eröffnet in Marktoberdorf momentan ganz neue Sichtachsen. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 6 von 9 Die Fassade des alten Schulgebäudes in Marktoberdorf ist jetzt auch Geschichte. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Die Fassade des alten Schulgebäudes in Marktoberdorf ist jetzt auch Geschichte. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 7 von 9 Die Fassade des alten Schulgebäudes in Marktoberdorf ist jetzt auch Geschichte. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Die Fassade des alten Schulgebäudes in Marktoberdorf ist jetzt auch Geschichte. Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 8 von 9 Von der Vorderfront ist nur noch der Eingang übrig und es werden neue Perspektiven nach oben, wie auch in die Stadt eröffnet Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Von der Vorderfront ist nur noch der Eingang übrig und es werden neue Perspektiven nach oben, wie auch in die Stadt eröffnet Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 9 von 9 Von der Vorderfront ist nur noch der Eingang übrig und es werden neue Perspektiven nach oben, wie auch in die Stadt eröffnet Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Von der Vorderfront ist nur noch der Eingang übrig und es werden neue Perspektiven nach oben, wie auch in die Stadt eröffnet Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek 1 von 9 Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek Bild: Thomas Häring und Heinz Budjarek

Für den Neubau der Martinsschule am Standort kann jetzt in Marktoberdorf die Baugrube ausgehoben werden

In den nächsten Tagen beginnen nun auch die Vorbereitungen zur Herstellung der Baugrube, wie der Blick von oben auf das imposante, 20 Meter hohe Drehbohrgerät zeigt. Denn wie mehrfach berichtet, entsteht die St. Martinsschule in Marktoberdorf an ihrem Standort neu. Im Laufe des Jahres 2024 soll der 29 Millionen Euro teure Neubau der Grundschule stehen.

Lesen Sie dazu: Von 0 bis 29 Millionen: Der Abriss der Martinsschule in Zahlen.

Bilderstrecke

Der Abriss der Marktoberdorfer Grundschule St. Martin

1 von 65 2 von 65 3 von 65 4 von 65 5 von 65 6 von 65 7 von 65 8 von 65 9 von 65 10 von 65 11 von 65 12 von 65 13 von 65 14 von 65 15 von 65 16 von 65 17 von 65 18 von 65 19 von 65 20 von 65 21 von 65 22 von 65 23 von 65 24 von 65 25 von 65 26 von 65 27 von 65 28 von 65 29 von 65 30 von 65 31 von 65 32 von 65 33 von 65 34 von 65 35 von 65 36 von 65 37 von 65 38 von 65 39 von 65 40 von 65 41 von 65 42 von 65 43 von 65 44 von 65 45 von 65 46 von 65 47 von 65 48 von 65 49 von 65 50 von 65 51 von 65 52 von 65 53 von 65 54 von 65 55 von 65 56 von 65 57 von 65 58 von 65 59 von 65 60 von 65 61 von 65 62 von 65 63 von 65 64 von 65 65 von 65 Der Abriss der alten Grundschule St. Martin in Marktoberdorf: von der Entkernung über den Abbruch der Hort-Container bis zum eigentlichen Schulabbruch und den Hangsicherungsarbeiten. Wir zeigen zum Abschluss zahlreiche Eindrücke von den verschiedenen Abbruch-Phasen. Bild: Thomas Häring, Heiko Wolf und Heinz Budjarek Der Abriss der alten Grundschule St. Martin in Marktoberdorf: von der Entkernung über den Abbruch der Hort-Container bis zum eigentlichen Schulabbruch und den Hangsicherungsarbeiten. Wir zeigen zum Abschluss zahlreiche Eindrücke von den verschiedenen Abbruch-Phasen. Bild: Thomas Häring, Heiko Wolf und Heinz Budjarek 1 von 65 Abriss der Martinsschule in Marktoberdorf. Hier ensteht an gleicher Stelle ein Neubau. Grundschule, St. Martin Bild: Thomas Häring, Heiko Wolf und Heinz Budjarek Abriss der Martinsschule in Marktoberdorf. Hier ensteht an gleicher Stelle ein Neubau. Grundschule, St. Martin Bild: Thomas Häring, Heiko Wolf und Heinz Budjarek

Lesen Sie auch