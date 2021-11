Der Marktoberdorfer Gaudiwurm ist wegen Corona erneut abgesagt. Die Entscheidung ist richtig, sagt unsere Autorin Stefanie Gronostay.

11.11.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Es ist eine traurige Entscheidung, dass der Marktoberdorfer Gaudiwurm erneut nicht stattfinden kann. Aber es ist die richtige Entscheidung. Die Oberdorfer Fasnachter trafen sich am 11. November – einem Tag, der die Faschingszeit einläutet. In Bayern wurde am Donnerstag jedoch vor allem eines einberufen: nämlich der Katastrophenfall.