Abschied von Obergünzburg: Als Kapitän Nauer zu Besuch in seiner Heimat war

1953 besuchte Carl Nauer seine Heimat für einen Sommer. Was er in dieser Zeit in Obergünzburg erlebt hat, erzählte er, bevor er die Gemeinde wieder verließ.

Wie jeder Einwohner der Marktgemeinde wissen dürfte oder sollte, durfte Kapitän Carl Nauer Obergünzburg sein Zuhause nennen. Viel Zeit verbracht hat er dort jedoch nicht, denn er bereiste die ganze Welt. Im Juni 1953 – er war gerade 79 Jahre alt – entschloss er sich jedoch dazu, seien Geburtsort mal wieder zu besuchen. Drei Monate blieb er und erlebte auch im Allgäu einiges. Am 14. September war es für ihn dann an der Zeit, sich von seiner Heimat zu verabschieden. Und gemeinsam mit seiner Ehefrau segelte er von Genua ausgehend zu seinem Wohnsitz in Misiones in Argentinien zurück.

Das hielt der Kapitän von seiner Heimat

Was Nauer im heimischen Allgäu erlebt und gesehen hatte, erzählte er in einem Abschiedsgespräch während seiner letzten Tage in Obergünzburg. Besonders der rege Verkehr und die damit verbundenen, für damalige Ohren enorm lauten Geräusche der Motorräder blieben ihm stark im Gedächtnis. Er war im Jahr 1874 geboren. In seiner Jugend gab es noch keine Autos und Obergünzburg lag wie im Dornröschenschlaf.

Begeistert war der Weltenbummler jedoch über die Aufgewecktheit der Jugend. In seinen Augen hatten sie durch die größere Mobilität mehr Lust, an andere Orte und mit anderen Leuten zusammenzukommen. Auch die kulturelle Vielfalt, die sich in der Zeit seiner Abwesenheit in Obergünzburg wie im ganzen Günztal entwickelt hatte, beeindruckte Nauer nachhaltig. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es in nur wenigen Jahren einen enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung gegeben.

Neben all diesen Eindrücken lobte Carl Nauer in dem Abschiedsgespräch vor allem die Vereinsvielfalt in Obergünzburg: Musik- und Gesangsunterricht durch das Blasorchester und verschiedene Chöre, Theaterspiel und allen voran das Freischießen und den dazugehörigen Festumzug. Das Schützenfest fiel in die Zeit seines Besuches und der traditionelle Umzug war damals wie heute – vergangenen Sonntag – ein großes Ereignis für die Einheimischen.

Im ganzen Allgäu war Nauer unterwegs

Auch über die Grenzen Obergünzburgs hinaus war der Kapitän unterwegs. So berichtete er beeindruckt von der Erhebung Marktoberdorfs zur Stadt. Im Jahr 1953 wurde aus dem Markt Oberdorf nämlich die heutige Stadt Marktoberdorf. Auch das Musikfest in Steingaden und die Kemptener Festwoche blieben ihm in guter Erinnerung. In Bad Wörishofen begutachtete er den erstaunlichen Aufschwung, den die Stadt mit Sebastian Kneipp gemacht hatte. Nauer hatte Kneipp einst persönlich im kleinen Bauerndorf Wörishofen kennengelernt.

Es gab jedoch auch Dinge und Situationen, die dem Kapitän an seinem Heimatort nicht so sehr gefielen. Er beklagte den engen Raum, auf dem seine gesammelten Ausstellungsexponate der Marktgemeinde gezeigt werden und äußerte den Wunsch, weitere Räume für Museumszwecke herzurichten. Weiter bedauerte er sowohl die äußere Erscheinung der Pfarrkirche St. Martin als auch der manch anderer Gebäude im Ort.

Doch alles in allem schien er stolz auf seine Heimat zu sein, die sich seit seiner Jugend sehr vergrößert und an Einwohnern enorm zugenommen hatte. Was gleich geblieben war, war der Lauf der Günz. All die Jahre auf dem Schiff hatte er das wunderschöne Günztal immer in bester Erinnerung.

Der Kapitän ist immer willkommen - bis heute

In einem Bericht in einer Zeitung vom 11. September 1953 hieß es, wenn Kapitän Nauer wieder einmal nach Obergünzburg zurückkehren wolle, sei er stets willkommen: „Bis dahin gute Reise!“ Es gibt bestimmt den ein oder anderen Obergünzburger, der ihn auch gerne einmal gesehen hätte. Die Mitbringsel von seinen Reisen sind heute im Südseemuseum ausgestellt.