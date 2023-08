Abschlussfeier: Hauswirtschaft ist wichtiger „Beitrag zur Lebensqualität“

Schulleiterin Ulrike Devries singt bei der Abschlussfeier der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung ein Loblied auf die Hauswirtschaft.

03.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

13 frisch gebackene Helferinnen und Helfer für Ernährung und Versorgung und 19 Assistentinnen und Assistenten für Ernährung und Versorgung nahmen das Abschlusszeugnis der Staatlichen Berufsfachschule (BFS) für Ernährung und Versorgung Marktoberdorf in Empfang. Die Feier wurde eingeleitet mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche in Stötten, in dem Diakon Andreas Fischer dazu anregte, sich immer wieder auf seine innere Stärke zu besinnen, um so zum Segen für sich und andere zu werden.

Anschließend trafen sich die Schülerinnen, Schüler, Eltern, Freunde und Lehrkräfte im Gasthaus Sonne. „Viele dürfen heute ihr Abschlusszeugnis mit hervorragenden Noten in Empfang nehmen. Das ist ein Grund zu feiern“, sagte Schulleiterin Ulrike Devries. Devries betonte, dass die Absolventinnen einen ganz interessanten und vielfältigen Beruf gelernt hätten, indem sie sich für die Ausbildung an der BFS für Ernährung und Versorgung entschieden. „Hauswirtschaft ist ein attraktiver Dienstleistungsberuf mit theoretischen und praktischen Anteilen – gepaart mit Kreativität.“

Die Regierung von Schwaben vergab sechs Staatspreise

Hauswirtschaft, Ernährung und Versorgung können einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, die Familien und dem Menschen leisten. „Hauswirtschaft sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen! Es ist ein Beitrag zur Lebensqualität“, sagte die Schulleiterin. Sie warb für die BFS: „Nach zwei Jahren sind Sie Helferinnen für Ernährung und Versorgung (14 Abschlusszeugnisse) – nach drei Jahren Assistentinnen für Ernährung und Versorgung (19 Abschlusszeugnisse) mit vielfältig beruflichen Perspektiven, mit guten Arbeitsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.“

Die Regierung von Schwaben vergab an die Azubis mit einem Notenschnitt zwischen 1 und 1,5 einen Staatspreis, verbunden mit einer Urkunde für hervorragende Leistung: Sechs Staatspreise in der Klasse BFS Ernährung und Versorgung zwölf (Assistentinnen für Ernährung und Versorgung) wurden diesmal vergeben. Der Landkreis Ostallgäu vergab zwei Anerkennungspreise/Urkunden für hervorragende Leistungen zum Abschluss der Berufsschule (Notendurchschnitt 1,5 bis 1,7).

Die Ausbildung an der Berufsfachschule sei ein Sprungbrett in die berufliche Zukunft

„Das sind super Ergebnisse“, freute sich Schulleiterin Devries, die auf die Ausbildungszeit der Absolventinnen zurückblickte, deren Durchhaltevermögen und Lerneifer trotz der „schwierigen C-Zeit“ würdigte. Die Ausbildung an der Berufsfachschule bezeichnete sie als Sprungbrett in die berufliche Zukunft, die viele Chancen eröffne. „Welche Richtung Sie auch immer einschlagen – ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg viel Glück und viel Erfolg.“

Stellvertretender Landrat Dr. Paul Wengert betonte, dass der Landkreis sehr großen Wert auf Bildung lege, als Träger in die Schulen investiere und für ein gutes Lernumfeld sorge. Er betonte mit Nachdruck, dass die Absolventen neugierig bleiben sollen und mit dem beruflichen Abschluss das Lernen noch lange nicht zu Ende ist. „Heute können Sie mit Ihren Familien und Freunden aber erst einmal Ihren Erfolg feiern“, sagte Devries. Dazu beigetragen haben die Lehrkräfte in der BFS Ernährung und Versorgung.

Fachbereichsleiterin Anni Götzfried in den Ruhestand verabschiedet

Bei der Feier wurde die langjährige Fachbereichsleiterin Anni Götzfried mit großer Wertschätzung in den Ruhestand verabschiedet. Das Team Ernährung und Versorgung mit Götzfried habe sich für die Schüler/innen vorbildlich eingesetzt, um diese auf die Prüfung optimal vorzubereiten, hieß es bei der Feier. „Die Erfolge, die wir heute feiern sind ganz sicher auch der Verdienst der Lehrerinnen und Lehrer“, sagte Devries.

Ihr Dank galt auch den Prüfungsausschüssen, die an den Prüfungstagen lange im Schulhaus waren. Die gute Zusammenarbeit mit der zuständigen Stelle der Berufsbildung Hauswirtschaft sei ebenfalls hervorzuheben.

Lesen Sie auch: Mittelschule Biessenhofen feiert Abschluss: "Wir machen's wie in Amerika, nur bunter"