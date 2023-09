Achtung Kontrolle: Wie sicher sind Marktoberdorfer Schulbusse?

Hunderte Schüler nutzen sie tagtäglich. Nun hat die Polizei Schulbusse in Marktoberdorf unter die Lupe genommen. Was es bei der Kontrolle zu beanstanden gab.

27.09.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Es ist kurz nach 7, als Frank Kästner und seine Kollegen das erste Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen. "Wir machen heute eine Sicherheitsprüfung. Bitte einmal alle aussteigen", sagt Kästner zu den Passagieren. Diese sind an diesem Dienstagmorgen stolze 60 an der Zahl und sitzen in einem Schulbus. Und dieser muss, um die Schülerinnen und Schüler transportieren zu dürfen, bestimmte Sicherheitsauflagen erfüllen. Ist das Fahrzeug gut in Schuss? Hat der Fahrer die erforderliche Zulassung? Das zeigt sich nun bei der Kontrolle in Marktoberdorf. Zusammen mit Beamten der Polizei Marktoberdorf haben sich Kästner und seine Kollegen von der Verkehrspolizei Kempten auf einem Parkplatz an der Iglauer Straße positioniert - in direkter Nähe zum Schulzentrum.

