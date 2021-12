Achtung, manche Ostallgäuer Züge und Busse fahren bald anders

Ab Sonntag gilt für Busse und Bahnen im Ostallgäu und in Kaufbeuren ein neuer Fahrplan. Die Fahrgäste müssen auf möglicherweise geänderte Abfahrtszeiten achten.

08.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Auf den Bus- und Zug-Linien im Landkreis Ostallgäu sowie in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren soll ab Sonntag, 12. Dezember, ein neuer Fahrplan gelten. Die neuen Fahrplanhefte sind bei den Verkehrsunternehmern in der Region sowie beim ServiceZentrum am Plärrer in Kaufbeuren erhältlich.

Hier gibt es die neuen Ostallgäuer und Kaufbeurer Fahrpläne online

Die neuen Fahrpläne sind außerdem auf der Internetseite des Landkreises Ostallgäu sowie der Webseite der Deutschen Bahn zu finden. Achtung: Neben den Abfahrtzeiten ändert sich auf manchen Verbindungen auch der Streckenverlauf.