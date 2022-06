Achtung Waldbrandgefahr: Marktoberdorf erlässt neue Regeln fürs Hitze-Wochenende

In Marktoberdorf gelten am Samstag verschärfte Regeln. Grillen im Wald ist beispielsweise verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldbuße rechnen.

16.06.2022 | Stand: 12:37 Uhr

30 Grad und noch heißer: Marktoberdorf steht ein Hitze-Wochenende mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad bevor. Die heißen Temperaturen und die Trockenheit in den vergangenen Wochen haben jedoch auch Auswirkungen auf die Natur. So warnt die Stadt vor einer hohen Waldbrandgefahr. Aus diesem Grund hat sie für für den Zeitraum von Samstag, 18. Juni, bis Dienstag, 21. Juni, besondere Regeln erlassen, die in allen Wald- und Forstgebieten von Marktoberdorf gelten. So ist unter anderem Grillen im Wald strengstens verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Grundlage für die Anordnung ist der sogenannte Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes, der täglich Prognosen bereitstellt. Die Zahlen zeigen an, welche Gebiete besonders von einer Waldbrandgefahr betroffen sind. Neben den tagesaktuellen Wetter- und Klimadaten werden die Werte auch aufgrund der Beschaffenheit des Waldes, des Waldbodens und des Kronenbereichs bestimmt. Der Index geht von Klasse 1 (sehr geringe Gefahr) bis hin zu Klasse 5 (sehr hohe Gefahr). Örtliche Behören wie das Landratsamt Ostallgäu nutzen diese Werte, um die Lage vor Ort einzuschätzen.

Klasse 4 von 5: In Marktoberdorf herrscht hohe Waldbrandgefahr

„In den Wald- und Forstgebieten der Stadt Marktoberdorf und deren Stadtteilen ist speziell von 18. bis 21. Juni mit einer hohen Waldbrandgefahr (Klasse 4) zu rechnen“, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Um Bränden vorzubeugen, gelten in Marktoberdorf ab Samstag spezielle Anordnungen: So ist jegliches offenes Feuer in allen Wald- und Forstgebieten der Stadt und deren Stadtteile verboten. Darunter fallen beispielsweise offene Grillstellen oder auch weggeworfene glühende Zigarettenstummel.

Zudem ist das Entsorgen und Ablagern von jeglichen Abfallprodukten im Wald untersagt. „Speziell Glas bündelt als Konvexlinse die annähernd parallelen Sonnenstrahlen“, begründet die Stadt die Anordnung. Dies kann dazu führen, dass sich der trockene Waldboden entzündet. Bereits kleine Zündquellen reichen aus, um starke Brände zu verursachen, warnt die Stadt. Die Verbote gelten bis Dienstag, 21. Juni.

Welche Strafen bei einem Verstoß gelten

Lesen Sie auch

In Südbayern steigt die Waldbrandgefahr: Das wird zur Prävention getan Naturkatastrophen

Wer gegen die Anordnungen verstößt und beispielsweise ein Feuer im Wald entfacht, muss im Zweifelsfall mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Herbeiführen einer Brandgefahr heißt es, wenn beispielsweise jemand bei Hitze im Wald seine Zigarette wegwirft – und damit riskiert, dass ein Feuer ausbricht. Passiert das tatsächlich, ist man bereits bei einer fahrlässigen Brandstiftung. Wer im Wald trotz eines bestehendes Verbotes, ein Feuer entfacht, muss laut dem Bußgeldkatalog mit einer Geldstraße in Höhe von 50 bis 2500 Euro rechnen.

100 Quadratmeter brennen ab

Im Raum Marktoberdorf kam es die vergangenen Jahre immer wieder zu kleineren Waldbränden. Vor zwei Jahren brannten etwa 100 Quadratmeter in einem Wald oberhalb der Seeger Straße ab. 2018 löschte die Feuerwehr Thalhofen einen Waldbrand in Ettwiesen.

Wenn es soweit kommen sollte, dass es im Wald brennt, sollte sofort die Feuerwehr unter dem Notruf 112 alarmiert werden.