In Biessenhofen sorgen Bahnarbeiten für Ärger. Lange wusste die Gemeinde nichts davon. Dabei sollen Tausende Tonnen Material durch den Ort transportiert werden.

29.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

In gut einer Woche sollen die Arbeiten an den Gleisen beginnen. Untergrund, Schotterbett und Schienen sollen saniert werden. Dass die Gemeinde so spät und eher beiläufig von den Plänen erfahren hat, ärgert Eurisch. „Als ich die Zahlen gehört habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Schon bei 180 Lkw–Fahrten wäre ich erschrocken. Aber bei 1800 Fahrten wäre der Eisenbahnweg in drei bis vier Tagen hin gewesen.“

