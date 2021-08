Der eine sitzt in einem Bergdorf 400 Kilometer von Kabul entfernt, der andere lebt im Ostallgäu. Doch zwei Afghanen vereint dieselbe Sorge.

20.08.2021 | Stand: 18:27 Uhr

„Ich habe große Angst“, sagt der junge Mann am Telefon mit brüchiger Stimme. Er sitzt in einem kleinen Bergdorf 400 Kilometer von Kabul entfernt fest und fürchtet um sein Leben und das seiner Familie. Seit die Taliban vor wenigen Tagen die Macht in Kabul ergriffen haben und in der Hauptstadt Panik und Chaos ausgebrochen ist, habe der junge Vater sein Haus kaum verlassen – aus Angst in die Hände der Islamisten zu geraten.