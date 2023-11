Fendt stellt dieses Jahr mehrere Rekorde auf - neue Traktoren in den Startlöchern

Fendt zieht seine Bilanz für 2023. Der Ostallgäuer Hersteller durchbricht bei der Produktion von Traktoren eine Schallmauer. Und noch weitere Rekorde gibt es.

12.11.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Der Marktoberdorfer Landtechnikhersteller AGCO/Fendt wird erneut eine Rekordmarke für die Produktion von Traktoren aufstellen. Bei der Jahresbilanz des Unternehmens in Hannover sagte Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff am Sonntagmorgen, dass in diesem Jahr die Schallmauer von 21.000 produzierten Traktoren durchbrochen werde. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ostallgäuer Hersteller mit 20.022 Traktoren einen Allzeit-Rekord aufgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.