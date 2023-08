"Das Ohr an der Belegschaft": Fendt-Betriebsrat erhält Mitbestimmungspreis

Der Betriebsrat des Marktoberdorfer Landmaschinenherstellers AGCO/Fendt wird vom DGB Bayern ausgezeichnet. Was Ministerpräsident Söder an der Arbeit des Rats lobt.

02.08.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern hat erstmals den Bayerischen Mitbestimmungspreis verliehen. Der Preis, der bei einer Feier in der Staatskanzlei mit Ministerpräsident Markus Söder als Schirmherr verliehen wurde, ging an den AGCO/ Fendt Betriebsrat. Gewürdigt wurden die innovativen Betriebs- und Konzernbetriebsvereinbarungen zum Thema Zukunftssicherung bei Fendt.

Betriebsrat trägt zur Solidarität am Arbeitsplatz bei

Diese stärken „auf besondere Weise die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates in der Transformation“, hieß es bei der Preisverleihung, etwa mit Absprachen zur Qualifizierung und Beschäftigungssicherung im Unternehmen.

Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern, würdigte den Preisträger: „Ihr habt das Ohr an der Belegschaft, ihr schützt die einzelnen Beschäftigten und verbessert damit ganz konkret die Arbeits- und Lebensverhältnisse eurer Kolleginnen und Kollegen. Das ist gelebte Solidarität am Arbeitsplatz.“ Stiedl zufolge trägt betriebliche Mitbestimmung ganz entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg in Bayern bei. Mit dem neuen Preis sei es nun gelungen, das Thema „Gute Arbeit“ an zentraler Stelle auf die politische Agenda zu setzen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: "Fendt ist inzwischen der Inbegriff des Smart Farming"

In seiner Laudatio sagte Ministerpräsident Söder: „Eine moderne Arbeitswelt braucht innovative Betriebsräte.“ Unternehmen leben von ihren Mitarbeitern, betonte Söder, „soziale Marktwirtschaft lebt von der Mitbestimmung“. Sie sichere auch den sozialen Frieden und die Demokratie. Zu Fendt sagte Söder: „Fendt kennt in Bayern jedes Kind, das Unternehmen aus dem Allgäu ist inzwischen der Inbegriff des Smart Farming.“

Michael Schnitzer, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der AGCO GmbH, sagte: „Wir freuen uns, diesen Preis aus den Händen des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten zu haben.“ Seine Stellvertreterin Gabriele Formann betonte: Die Vereinbarung zur Zukunftssicherung wurde zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung geschlossen. „Sie zeigt, dass nur im Diskurs und Verbund langfristig stabile und handfeste Lösungen für alle Mitarbeitenden möglich werden.“

Lesen Sie auch: Hightech-Überflieger „Markt-über-dorf“: Megathema Energie dominiert Technologiekonferenz

Der Bayerische Mitbestimmungspreis wird künftig einmal pro Jahr verliehen. Mit dem Preis werden Betriebs- und Personalratsgremien, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen sowie betriebsübergreifende Kooperationen von Betriebsräten ausgezeichnet. Dabei gelten laut DGB folgender Auswahlkriterien: Konkreter Nutzen für die Beschäftigten und den Alltag im Betrieb, Übertragbarkeit, Umsetzbarkeit, Originalität, neue innovative Ideen, Nachhaltigkeit. Das jeweilige Vorschlagsrecht liege bei den bayerischen DGB-Gewerkschaften.

Lesen Sie auch: Warum Traktoren von Fendt aus Marktoberdorf viele Fans haben

Lesen Sie auch: Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff im AZ-Interview über E-Traktoren, Wasserstoff und das Krisenjahr 2022