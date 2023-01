So können Landwirte vom Büro aus ihre Traktoren-Fahrspuren berechnen

Der Landtechnikkonzern AGCO hat das neue digitale Tool „Geo-Bird“ eingeführt. Wie Landwirte damit Zeit und Betriebsmittel auf dem Hof einsparen sollen.

30.01.2023 | Stand: 14:29 Uhr

Der Landtechnikkonzern AGCO, zu dem Fendt gehört, hat das kostenlose Online-Tool „Geo-Bird“ auf den Markt gebracht. Es soll Landwirten weltweit helfen, ihre Feldgrenzen und Spurlinien unabhängig zu planen und zu optimieren. Nach einer Testphase vor der Markteinführung ist Geo-Bird nun laut AGCO auch hierzulande verfügbar. Darauf weist die Firma Fendt in einer Pressemitteilung hin.

Von den Spurlinien hängt es ab, wie oft ein Traktor wenden muss - und wie viel Sprit er verbraucht

Die Anzahl der Wendevorgänge eines Schleppers sowie dessen Kraftstoffverbrauch pro Fläche hängen demnach stark von der Spurlinienplanung ab. Es gab zuvor schon Optionen, Spurlinien direkt auf dem Traktorterminal anzulegen. Aber viele Landwirte möchten laut Fendt effizientere Fahrspuren außerhalb der Kabine und in der Nebensaison „bequem vom Büro aus“ erstellen. (Lesen Sie dazu auch: Fendt: "Digitales Traktor-Bediensystem Fendt One vom heimischen Sofa verfügbar")

„Die Möglichkeit, im Voraus und außerhalb der engen Zeitfenster für die Feldarbeit zu planen, ist für unsere Kunden sehr wichtig“, heißt es in der Pressemitteilung. Das gelte gerade bei Pachtflächen, für Lohnunternehmen mit wechselnden Feldern oder Sonderkulturen mit häufigen Flächenwechseln. Oft werde die Bearbeitungsrichtung auf einem Feld sonst nur nach Bauchgefühl festgelegt.

Algorithmen berücksichtigen die Arbeitsbreiten der Traktoren und der Anbaugeräte

Geo-Bird ist laut AGCO einfach zu bedienen. Bereits mit wenigen Informationen analysierten dabei Algorithmen die Feldform und berücksichtigten die Arbeitsbreiten der Traktoren beziehungsweise der Anbaugeräte für die Berechnung der optimalen Spurlinien.

Geo-Bird schlägt drei mögliche Routen vor, zum Vergleich kann auch eine Richtung manuell eingegeben werden. Für jede berechnete Route werden laut Fendt die Zeitersparnis, die überfahrene Fläche und die Anzahl der Wendungen angezeigt, sodass die Unterschiede und potenziellen Einsparungen leicht zu erkennen seien.

Wie die Daten mit den Spurlinien vom Büro des Landwirts aufs Traktorterminal kommen

Geo-Bird ist nicht zuletzt kompatibel mit den Plattformen Fendt Fuse. Das heißt, wer einen Fendt-Traktor fährt, kann seine Spurlinien mit Geo-Bird überprüfen und gegebenenfalls ihre Ausrichtung anpassen, sodass möglichst wenig Wendemanöver am Vorgewende nötig sind. Das spare Zeit und Betriebsmittel. Die Spurlinien können laut AGCO per USB-Stick vom Traktorterminal in Geo-Bird importiert werden. Die optimierten Daten gelangen über den selben Weg zurück ins Terminal.

