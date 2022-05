AGCO/Fendt: Produktion an sechs Standorten läuft wieder - so sollen die Folgen des Hacker-Angriffs abgemildert werden

Nachdem AGCO/Fendt sich am Montag nicht über den Stand nach dem Hacker-Angriff äußern wollte, hat der Konzern am späten Abend eine Mitteilung veröffentlicht.

17.05.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Die sechs deutschen AGCO/Fendt-Standorte, darunter der in Marktoberdorf (Ostallgäu) haben bereits am Montag wieder produziert. Das gab der Mutterkonzern AGCO am späten Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt, nachdem Ingrid Bußjäger-Martin, Geschäftsführerin für Finanzen und IT bei AGCO/ Fendt in Marktoberdorf tagsüber noch nichts zum aktuellen Stand sagen wollte.

AGCO habe die Mehrheit der Produktionsaktivitäten wieder aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach dem Hacker-Angriff, das Unternehmen spricht von einem sogenannten Ransomware-Cyberangriff, der am Donnerstag, 5. Mai, entdeckt worden war, seien die "Bemühungen des Unternehmens zur Wiederherstellung von Systemen und Geschäftsabläufen erfolgreich fortgesetzt" worden.

Die restlichen AGCO/Fendt-Standorte würden voraussichtlich im Laufe dieser Woche in Betrieb genommen. So könnten alle Fabriken und Teilebetriebe bis Ende dieser Woche in Betrieb sein.

AGCO/Fendt untersucht noch immer das Ausmaß und die Folgen des Datenverlusts

Das Unternehmen berichtete auch, dass es infolge des Ransomware-Cyberangriffs "zu einer Datenexfiltration" gekommen sei. Obwohl AGCO keinen Einzelhandelsbetrieb und daher keine datenschutzgeschützten Verbraucherdaten hat, prüft das Unternehmen immer noch den Umfang und die Folgen des Datenverlusts.

Produktion soll gesteigert und Angriffs-Folgen dadurch abgemildert werden

Obwohl Schäden durch den Hacker-Angriff eine "eingehendere und langwierigere Behebung und Wiederherstellung erfordern könnten als derzeit erwartet", geht das Unternehmen derzeit davon aus, den Produktionsverlust durch den Ransomware-Cyberangriff durch eine Produktionssteigerung im restlichen Jahr 2022 abmildern zu können.

Wie groß ist der Schaden nach dem Hacker-Angriff?

"Unsere Erwartungen in Bezug auf die Erholung von dem Ransomware-Cyberangriff sind zukunftsgerichtete Aussagen", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ergebnisse könnten "aus einer Reihe von Gründen erheblich von unseren aktuellen Erwartungen abweichen" - vor allem, "dass der Schaden an unseren Systemen größer ist, als erwartet". Möglicherweise könne man weiteren Hacker-Angriffen ausgesetzt sein. Darum könne die Wiederherstellung länger dauern als erwartet.

