Zwei Ostallgäuer verteilen in Aitrang 7000 Baumsetzlinge

Zwei Ostallgäuer veteilen in Wenglingen bei Aitrang rund 7000 Baumsetzlinge. Zusammen mit der Aktion "Mehr Bäume jetzt" wollen sie Flächen nachhaltig begrünen.

18.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Die Stimmung war trotz Regen sehr gut, einige dachten erst, es würde sich um einen Aprilscherz handeln.“ Das sagen die Initiatoren der Baumverteilungsaktion der Wildnismanufaktur, Maximilian Schneider und Christoph Engert, über die wir kürzlich berichteten. Denn dabei wurden in Wenglingen bei Aitrang in Kooperation mit der aus Holland stammenden Aktion „Mehr Bäume jetzt“ rund 7000 Bäume verteilt. Dazu kamen rund 100 begeisterte und holten – teilweise hängerweise – Baumsetzlinge ab, um diese selbst in den Garten oder an ausgewählten Stellen zu pflanzen. Jede Person durfte kostenlos bis zu 100 Bäume mitnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.