Es wird laut: Bei Aitrang erneuert die Deutsche Bahn die Gleise

Die Bahn tauscht bei Aitrang die Gleise aus. Die Arbeiten dauern einen Monat lang. Welcher Aufwand zu betreiben ist und was da auf die Bevölkerung zukommt.

07.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Biessenhofen und Aitrang werden die Gleise erneuert. Laut DB Netz AG, verantwortlich für die Schieneninfrastruktur, geschieht dies von Samstag, 8. Oktober, bis Samstag, 5. November. Um eine kurze Bauzeit zu gewährleisten, werden die Arbeiten laut Pressemitteilung ganztägig, einschließlich Sonn-/Feiertage und zum Teil in der Nacht ausgeführt.

28.000 Tonnen Kies braucht die Bahn für die Gleise

Für diese Bauarbeiten werden 28.000 Tonnen Kies benötigt, die im ehemaligen Güterbahnhof Aitrang auf Waggons verladen werden. Die Streckenführung der beladenen Kieslaster erfolgt von Norden her über Friesenrieder Straße, Lindenstraße, Bahnhofring zum Güterbahnhof Aitrang. Für die Leerfahrten nehmen die Laster die Route Bahnhofring, Am Heuberg und Wenglinger Straße nach Norden. Die Anlieferung erfolgt am 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. und 18. Oktober. Die Hauptfahrzeiten werden voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr sein.

Auch eine neue Unterführung baut die Bahn in Aitrang

Am 20., 21., 24., 25., 26. und 27. Oktober erfolgen zudem Gleisbauarbeiten im Bahnhofsbereich von Aitrang. Für Anfang November ist der Einschub der neuen Bahnunterführung für die Ortsumgehung von Ruderatshofen und Apfeltrang geplant.

