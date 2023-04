Aitrang will Windkraft nur "gemeinsam mit anderen"

Aitrang hält bei Windkraft ein interkommunales Modell für wünschenswert. Unterstützung kommt von Minister Aiwanger. Zwei Bereiche sollen aber ausgespart werden.

Der Einsatz von regenerativen Energien zur Stromgewinnung steht aktuell im Fokus vieler kommunalpolitischer Entscheidungen, so auch beim Gemeinderat von Aitrang. Er fasste in der jüngsten Sitzung Beschlüsse zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen, behandelte den interkommunalen Einsatz von Windenergie und beschloss den weiteren Aufbau von PV-Dachanlagen für das Rathaus und das Dorfgemeinschaftshaus.

Photovoltaik für Aitranger Rathaus und Dorfgemeinschaftshaus beschlossene Sache

75.000 Euro nimmt die Gemeinde insgesamt in die Hand, um die beiden Häuser mit den Dach-PV-Anlagen auszurüsten, 38.000 Euro für das Rathaus und 37.000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus. In seinen Sachvorträgen plädierte Bürgermeister Michael Hailand für die Eigenversorgung des Rathauses bei einer Amortisation nach, so wie sie derzeit berechnet ist, zehn Jahren und eine Kompletteinspeisung durch das Dorfgemeinschaftshaus mit einer Amortisation nach 11,7 Jahren. Die beiden neuen Dachanlagen – es bestehen bereits fünf solcher Anlagen – sollen zudem eine Einsparung bei CO2 von jeweils über zehn Tonnen ergeben.

In getrennten Beschlüssen sprachen sich die Rätinnen und Räte einstimmig für die Realisierung der beiden Maßnahmen aus. Damit könne noch in diesem Jahr mit der Installation begonnen werden, so der Rathauschef.

In Aitrang gibt es fünf Vorranggebiete für Windkraft - Elbsee und Heiligenwald sollen ausgespart bleiben

Bei zwei Gegenstimmen hat sich das Ratsgremium für ein kommunales Betreibermodell zur Errichtung einer Windkraftanlage entschlossen. Vor dieser Entscheidung hatte der Gemeinderat eine Exkursion in die Gemeinde Fuchstal unternommen, um Informationen über Windkraftanlagen zu sammeln. Fuchstal betreibt zurzeit vier dieser Anlagen mit ausreichender Rendite, drei weitere Anlagen seien im Bau.

Die Standortfrage für Aitrang sei noch nicht entschieden, sagte Hailand. In einer Planungsabsicht habe der Regionale Planungsverband Allgäu (RPV) für die Gemeinde Aitrang fünf Vorranggebiete identifiziert. In ihrer Stellungnahme habe sich die Gemeinde gegen die Einbeziehung der Bereiche Elbsee und Heiligenwald ausgesprochen. In der regen Diskussion wurde die Bildung von interkommunalen Windkraftanlagen als wünschenswert angesprochen.

Aiwanger spricht sich für gemeinsamen Windkümmerer für Aitrang, Günzach und Obergünzburg aus

Bürgermeister Hailand zitierte aus einem aktuellen Schreiben des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, worin der Politiker die Anstellung eines sogenannten Windkümmerers für die Gemeinden Aitrang, Günzach und Obergünzburg bewilligte. Dieser Kümmerer soll den betroffenen Gemeinden zur Unterstützung bei der Bildung von interkommunalen Windparks dienen.

Einstimmig beschloss das Gremium, im Rahmen der Bauleitplanung aktuell keine Flächen für Freiflächen-PV-Anlagen auszuweisen. „Wir wollen vorerst abwarten, was diesbezüglich an der Bahn geschehen wird, auch mit Blick auf Privilegierungen im Außenbereich und dann entscheiden“, lautete die einhellige Meinung des Ratsgremiums. Eine Beteiligung der Gemeinde an einem privilegierten Vorhaben sei vorstellbar. (Lesen Sie dazu unseren vorigen Artikel zur Standortsuche in Aitrang.)