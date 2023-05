Experte kritisiert Baumpflanzaktion bei Aitrang: "Kann schlecht für Waldbesitzer sein"

Waldexperte Dr. Joachim Hamberger erklärt seine Kritik an der Klima-Aktion „Mehr Bäume jetzt“, die kürzlich in Aitrang 7000 Baum-Setzlinge verschenkte

14.05.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Und so blickt das Amt für Waldgenetik (AWG) durchaus kritisch auf die Aktion „Mehr Bäume jetzt“, die kürzlich in Aitrang 7000 Setzlinge verteilte. Während Gartenbesitzer frei sind in ihrer Entscheidung, gelten für Pflanzungen im Wald strenge Regeln. AWG-Leiter Dr. Joachim Hamberger sagt im Interview, welche Bäume im Wald gepflanzt werden dürfen, warum die Herkunft so entscheidend ist und wie ein klimafitter Wald aussieht.

Herr Dr. Hamberger, jeder neu gepflanzte Baum ist ein Mosaiksteinchen gegen den Klimawandel. Oder nicht?

Hamberger: Eine einfache Frage eigentlich, die aber gar nicht so leicht zu beantworten ist. Denn im Wald ist die Fläche entscheidend, nicht die Zahl der einzelnen Bäume. Um es zu verdeutlichen: Nehmen Sie eine alte Buche. Die ist tatsächlich klimarelevant, weil sie CO2 bindet und Sauerstoff für den Menschen ausstößt. Unter diesem Baum befinden sich aber möglicherweise 50.000 Keimlinge. Alles Bäume, aber relevant auf dieser Fläche von vielleicht 50 Quadratmetern ist nur die eine alte Buche, nur die bleibt und nur einer der 50.000 Keimlinge wird sie irgendwann ersetzen. Wir brauchen gegen den Klimawandel viel Waldfläche.

Die Aktion „Mehr Bäume jetzt“ hat kürzlich in Aitrang 7000 Baumsetzlinge verschenkt - als Maßnahme gegen den Klimawandel. Dennoch sieht Ihre Behörde dieses Projekt kritisch. Warum?

Hamberger: Den Gedanken, Bäume zu pflanzen, finde ich super. Und auch, dass sich Leute engagieren, um die Zukunft positiv zu gestalten. Wir raten allerdings dringend ab, solche Setzlinge im Wald einzupflanzen. Denn im Wald darf nicht jeder beliebige Baum gepflanzt werden, da die Baumart und die Genetik der Baumart zu dem jeweiligen Ort passen müssen. Bäume haben sich über Jahrtausende an das Klima angepasst. Bei dieser holländischen Aktion „Mehr Bäume jetzt“ gibt es jedoch in der Regel weder Informationen über die Qualität der Elternbäume noch darüber, an welches Klima die Bäume angepasst sind. Somit ist die Gefahr ziemlich hoch, dass aus „gut gemeint“ ein schlechtes Ergebnis für den Waldbesitzer und den Wald entstehen kann. Lesen Sie auch: Zwei Ostallgäuer verteilen in Aitrang 7000 Baumsetzlinge

Die Bäume der Aitranger Aktion kamen von einer Forstbaumschule in Norddeutschland. Ist die Qualität dann nicht garantiert?

Hamberger: Bei Neuanpflanzungen im Wald dreht sich alles um die geeigneten Erntebestände. Die Elternbäume müssen durch Qualität, Gesundheit und Anpassungsfähigkeit überzeugen. Die Erntebestände sind jeweils einem Herkunftsgebiet, einer klimatischen Region zugeordnet. Somit ist klar, an welches Klima die Nachkommen angepasst sein werden. Eine Buche aus den Alpen treibt zum Beispiel einige Wochen später aus als eine aus einer nördlicheren Region. Wenn man nun eine Buche aus dem Norden in Marktoberdorf einpflanzt, wird sie früher oder später Schäden durch Spätfrost bekommen, da sie zu früh startet.