Lebensmittel für bedürftige Familien: Aktion Weihnachtstracker startet wieder

Die Kolpingfamlie Rieder beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion Weihnachtstrucker. So funktionierts und an diese Familien gehen die Spenden.

02.11.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Jedes Päckchen ist ein Zeichen der Hoffnung, so lautet das Motto auch bei der diesjährigen Aktion Weihnachtstrucker. Die Kolpingsfamilie Rieder hat sich in den letzten Jahr mit ihrer Hilfe mit großem Erfolg an dieser Aktion der Johanniter beteiligt.

Lebensmittelpakete sammeln für bedürftige Familien in Osteuropa

Gemeinsam mit vielen Helfern sammeln die Johanniter auch in diesem Dezember in ganz Bayern wieder Lebensmittelpakete, um bedürftigen Familien sowie den Kinder- und Behindertenheimen in den ärmsten Regionen Osteuropas eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Gerade in Kriegszeiten sind diese Regionen von den Auswirkungen noch stärker betroffen und bedürfen in diesem Jahr umso mehr der Unterstützung.

Lesen Sie auch: Aktion Weihnachtstrucker: Kolpingsfamilie Ebenhofen spendet 3,5 Tonnen Material

Als besonderen Service bietet Ihnen s’ Dorflädele in Rieder wieder an, das Geschenkpaket nach dem aktuellen Informationsblatt der Johanniter fertig zu packen. Es genügt, im Dorflädele die Bestellung unter Telefon 08342/918400 abzugeben. Das Paket wird nach der aktuellen Packliste gepackt und sie können es selbst abholen oder zur Sammelstelle bringen lassen. Bestellungen werden angenommen bis Samstag, 2. Dezember. Die Sammelstelle für die Pakete befindet sich in der Mehrzweckhalle in Rieder.

Der Abgabetermin ist am 16. Dezember

Der Abgabetermin ist Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 16 Uhr. Wer sein Päckchen selbst packen möchte, findet die aktuelle Packliste im Internet unter: www.johanniter-weihnachtstrucker.de. Dort finden sie auch alle sonstigen Informationen zu dieser Aktion. Außer einem Geschenk für die Kinder (Malblock und Buntstifte) dürfen ausschließlich diese Artikel in den Geschenkkarton gepackt werden.

Lesen Sie auch: Mit diesen Krisen setzen sich Allgäuer Unternehmer auseinander