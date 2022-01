Das bayerische Kabinett hat über die neuen Corona-Regeln entschieden. Was Vertreter aus der Region dazu sagen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

11.01.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Die aktuellen Corona-Beschlüsse haben in Marktoberdorf und der Region positive Reaktionen ausgelöst. Das bayerische Kabinett hatte am Dienstagvormittag unter anderem beschlossen, dass es in Bayern bei der 2G-Regelung für die Gastronomie bleibt. Verlängert wird zudem die Ausnahme bei der 2G-Regel für ungeimpfte Schülerinnen und Schüler über 14 Jahren. Das heißt, sie dürfen unter anderem auch weiterhin an Sportaktivitäten teilnehmen.