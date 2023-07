Tobias König wird Deutscher Vizemeister beim Cross Country

Tobias König aus Obergünzburg überzeugt beim Mountainbiken - und das wenige Wochen nach einer schweren Verletzung .

27.07.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Bei der deutschen Meisterschaft im Cross Country auf der Schwäbischen Alp erreichte der Obergünzburger Tobias König eine Spitzenplatzierung – und das kurz nachdem er sich eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Der Athlet vom MSC Wiesenbach (bei Krumbach) ging für das Team TB Performance Lab-Arc8 in der U23 an den Start. Obwohl bis Anfang der Woche noch unklar war, ob er überhaupt teilnehmen kann, da er sich vor sechs Wochen im Training das Schlüsselbein gebrochen hatte.

Die Strecke ist als ehemalige Weltcupstrecke sehr anspruchsvoll. Sie verläuft über schwierige Steinfelder und rutschige Kurven, aber vor allem machten die steilen Anstiege den Fahrern zu schaffen.

König konnte von Beginn an in der Spitzengruppe mitfahren

Auf der bergigen Strecke fühlte sich König dennoch von Rennbeginn an wohl und konnte in der Spitzengruppe mitgehen, die zunächst von Paul Schehl angeführt wurde. Doch dann setzten der amtierende Deutsche Meister, Lennart Krayer und Tobias König eine Attacke, bei der keiner der anderen mithalten konnten. In der vorletzten Runde konnte König das Hinterrad seines Konkurrenten nicht mehr halten und kam nach einer Rennzeit von einer Stunde und elf Minuten mit nur 24 Sekunden Rückstand, nach sechs anstrengenden Runden als neuer Deutscher Vizemeister ins Ziel.

Ben Schweizer machte das Podest mit dem 3. Platz komplett. Tobias König im Ziel: „Dieses Ergebnis war nach dem Sturz nicht auszudenken, daher bin ich sehr glücklich, dass sich die vielen Mühen und Stunden auf dem Heimtrainer während der Verletzung ausgezahlt haben“. Nach diesem Erfolg stehen die Chancen gut, für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Glasgow, Schottland Anfang August nominiert zu werden.

