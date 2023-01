A'(lb)Traumpaar Sigrid Kraus und Walter Sirch steht mit neuem Programm auf der Bühne

Als A’(lb)Traumpaar stehen Sigrid Kraus und Walter Sirch mit neuem Programm auf der Bühne. Das Duo vereint Witz, Sprachraffinesse und Schauspielkunst.

13.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Ein einfacher Brief an die Kleintierzüchter wurde zu einem großen Problem, es sollte ja ein „gepflegter Umgangston“ mit dem „Kasperlverein“ sein, wie Sigrid Kraus als Ehefrau feststellte. Ein schwieriges Unterfangen für Ehemann Walter Sirch, der alle Möglichkeiten durchspielte. Alltägliches authentisch spielen, improvisieren, vielleicht die eine oder andere Spitzfindigkeit mit einbauen: Das beherrschen die beiden in Perfektion. Pointen folgten auf Pointen und die Besucherinnen und Besucher belohnten das Spektakel mit spontanem Beifall.

