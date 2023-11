Bergsteigerprofi Alexander Huber motiviert Marktoberdorfer Kinder: "Bewegt's eich!"

Bewegen: In Marktoberdorfer Kindergärten und Horten wird darauf besonders Wert gelegt. Bei einem Festakt überreichte ein prominenter Gast dazu Zertifikate.

Noch immer hallen die besondere Veranstaltung und der Besuch eines außergewöhnlichen Gastes nach: „Bewegt’s eich!“ rief Bergsteigerlegende Alexander Huber von den berühmten „Huberbuam“ den Kindern im Modeon in Marktoberdorf zu. Bewegung war das zentrale Thema des großen Festaktes, der dort stattfand. Nahezu 500 Gäste waren zusammen gekommen, um der Zertifikatsverleihung zur „bewegten Kita“ beizuwohnen. Zertifiziert wurden der Kindergarten Adalbert-Stifter, der Kids- und Schülertreff Thalhofen, die Kita Martinskäfer und der Kinderhort St. Martin.

Gemeinsam mit einem Bewegungscouch setzten sich die Einrichtungen verschiedenen Ziele

Im Rahmen des Projektes setzten sich die Einrichtungen zusammen mit Coach Susanne Beckers verschiedene Ziele, beispielsweise 60 Minuten Bewegung täglich für jedes Kind zu realisieren oder mehr Bewegung, wie etwa das Rennen auf den Gängen, zu ermöglichen, ganz nach dem Motto „bewegte Kinder sind glückliche Kinder“. Wissenschaftlich begleitet wurden die Kitas durch die Sportwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Ungerer-Röhrich von der Universität Bayreuth.

Dass Bewegung nicht nur glücklich macht, sondern auch die Gesundheit fördert, stellte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in seiner Begrüßungsansprache dar. Hell zitierte die Weltgesundheitsorganisation WHO, laut der Bewegungsmangel eine Epidemie in den sogenannten entwickelten Ländern sei. Er betonte, dass Kinder einen natürlichen Bewegungsdrang haben, im Alltag jedoch oft durch Erwachsene ausgebremst würden. Das beginne schon beim „Eltern-Taxi“ und finde seine Fortsetzung mit dem Ausfall von Sportunterricht und dem Zeiträuber „soziale Medien“, sagte Hell.

Bergsteigerprofi Alexander Huber von den Huberbuam überreichte die Zertifikate

Er begrüßte die Teilnahme der Marktoberdorfer Kitas am Projekt „Qualität entwickeln mit und durch Bewegung“ (QueB) daher ausdrücklich. Außerdem freue er sich darüber, sagte der Marktoberdorfer Bürgermeister, dass in den Kitas und (Grund-) Schulen in Marktoberdorf Erzieherinnen und Pädagogen, denen Bewegungsförderung sehr am Herzen liegt, beschäftigt sind.

Highlight des Festaktes war die Übergabe des Zertifikats durch Extremkletterer Alexander Huber. Durch seine nahbare und lässige Art kam der Profibergsteiger bei Kindern wie Erwachsenen gut an. Umrahmt wurde die Verleihung durch viele Auftritte der Kinder. Organisiert wurde der Festakt durch die Kita-Teams und die Elternbeiräte, die das Projekt unterstützend begleiteten.

