Alkohol am Steuer: Polizei zieht im mittleren Ostallgäu gleich drei Männer aus dem Verkehr

Gleich drei alkoholisierte Autofahrer sind der Polizei am Mittwochabend im mittleren Ostallgäu ins Netz gegangen. Was erwartet die Akohol-Sünder nun?

24.02.2022 | Stand: 14:17 Uhr

Am Mittwochabend hat die Polizei im mittleren Ostallgäu mehrere Verkehrskontrollen gemacht. Dabei gingen den Beamten mehrere Alkoholsünder ins Netz.

Alkohol am Steuer: Beide Fahrer in Untrasried hatten knapp ein Promille

Gegen 23 Uhr haben Polizeikräfte des Ergänzungsdienstes Kempten im Bereich Untrasried etwa einen 40-jährigen und einen 35-jährigen Autofahrer kontrolliert, bei beiden nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Alkoholtests ergaben bei beiden jeweils einen Wert von knapp einem Promille. Beide erwartet nach Angaben der Polizeiinspektion Kaufbeuren nun eine Anzeige, 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. (Lesen Sie auch: Unfälle in und um Marktoberdorf 2020: Wegen Reh und Fuchs kracht es am häufigsten.)

21-jähriger Autofahrer in Kraftisried stand unter Alkoholeinfluss

Am späten Mittwochabend haben Polizeibeamte der Inspektion Marktoberdorf in der Hauptstraße in Kraftisried zudem einen 21-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass auch er zuvor Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 21-Jährige wird laut Polizei Marktoberdorf nun ebenfalls für einen Monat auf seinen Führerschein verzichten und ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen müssen. (Lesen Sie auch: Betrunkener (18) lenkt in Bidingen sein Auto in den Graben.)