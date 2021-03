Alkohol spielt mit bei Beziehungsstreit im Ostallgäu

Marktoberdorfer Polizei greift ein. Alkoholisierte Frau verbringt Nacht in der Zelle.

28.03.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Ein Beziehungsstreit in einer Ostallgäuer Gemeinde ist der Polizei Marktoberdorf am späten Samstagabend gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife war die beteiligte Freundin des Anrufers allerdings bereits mit dem Auto weggefahren. Kurze Zeit später wurde sie von der Polizei aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von umgerechnet über zwei Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet. Führerschein und Schlüssel stellte die Polizei sicher. Jedoch war der Streit damit noch nicht beendet. Die Polizeibeamten fuhren die Frau nach Hause, wo sie umgehend wieder randalierte. Deshalb musste sie die Nacht in einer Haftzelle verbringen. Von dort aus konnte sie am nächsten Morgen entlassen werden.