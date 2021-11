Alkoholisierter Autofahrer kracht bei Stötten in den Gegenverkehr

28-Jähriger gerät bei Stötten wegen Glätte mit seinem Auto ins Schleudern. Bei der Unfallaufnahme bemerken Polizisten Alkoholgeruch.

28.11.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einer scharfen Rechtskurve vor Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) wegen Glätte mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Anschließend krachte sein Kastenwagen nach Angaben der Polizei in ein entgegenkommendes Auto. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm jedoch Alkoholgeruch festgestellt, ein Test bestätigte dies. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden - der Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet laut Polizei eine lange Zeit ohne Führerschein und eine empfindliche Geldstrafe.

Lesen Sie auch: