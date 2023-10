Betrunken in Ebenhofen: Nächtliche Fahrradtour mit Konsequenzen

Ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer wird von der Polizei gestoppt und verweigert den Alkoholtest. Dies hat nun Konsequenzen.

04.10.2023 | Stand: 14:52 Uhr

In Ebenhofen hat die Polizei am Dienstagabend einen telefonischen Hinweis auf einen desorientiert wirkenden Pedelec-Fahrer zwischen Geisenhofen und Ebenhofen erhalten. Die Polizeibeamten stoppten den 48-jährigen Mann auf seinem Pedelec, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass er nach Alkohol roch - der Fahrradfahrer selbst gab an, Bier getrunken zu haben.

Ebenhofen: Weigerung bei Alkoholtest

Allerdings der 48-Jährige keinen Atemalkoholtest machen, was dazu führte, dass die Polizei eine Blutabnahme anordnete. Da der Radler dies verweigerte, brachten die Polizeibeamten ihn zum Wagen. Er wehrte sich zunächst vehement dagegen, stimmte schlussendlich dann aber doch einem Atemalkoholtest zu.

Anzeige trotz niedrigem Alkoholwert

Die zugelassene Promillegrenze für Fahrradfahrer hatte der Mann zwar nicht überschritten, aber dennoch trat der 48-Jährige seinen Heimweg zu Fuß an. Zusätzlich erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Hätte er sich freiwillg zum Atemalkoholtest bereit erklärt, wäre die nächtliche Fahrradtour ohne strafbare Konsequenzen geblieben.

