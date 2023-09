Das Line-Up für End of Summer Willofs 2023 steht fest

Am Wochenende steht das End of Summer Willofs 2023 an. Das Festival geht drei Tage.

05.09.2023 | Stand: 14:11 Uhr

Im kleinen Willofs westlich von Kaufbeuren steht das zweite Highlight des Jahres nach dem Veteranentreffen an: Am Wochenende steigt End of Summer Willofs 2023 und diverse Acts rocken die Bühne. Unter anderem Fiddlers Green aus Nürnberg und Atri Generi mit Punkrock aus Mindelheim.

Wer also den Sommer verabschieden möchte, kann dies ab dem 8. September in der Indiekneipe im Gasthof Obermindelthal tun. Alles zum Programm, den Tickets und der Anfahrt gibt es hier.

Wann findet End of Summer Willofs 2023 statt?

Bereits am Freitag geht es los, ab 19.30 Uhr ist Einlass, ab 20.30 Uhr gehen die Konzerte los. Das gilt auch für den Samstag, bis in die Morgenstunden ist dann einiges Los auf zwei Stages und im Stadel sowie der Disco.

Freitag, 8. September

Samstag, 9. September

So sieht das Line-Up für End of Summers Willofs 2023 aus

Willofs schafft es große und kleinere Acts zusammen zubringen, international als auch national oder gar regional wie jetzt John Garner aus Augsburg oder Atri Generi aus Mindelheim. An beiden Tagen geht es bis spät in die Puppen und die Künstler verteilen sich auf zwei Bühnen:

Freitag, 8. September 2023 Stage 1 20.30 Uhr, John Garner 22.30 Uhr, Fiddlers Green 0.30 Uhr, Treptow Stage 2 20.15 Uhr, Gendrix 22 Uhr, Atri Generi 23.30 Uhr, Paralyzed 1.15 Uhr, Jump the Shark

Samstag, 9. September 2023 Stage 1 20.45 Uhr, Daniel Avens & The Cascading Waters 22.30 Uhr, Pam Pam Ida & das Silberfischorchester 0.30 Uhr, Shanti Powa Stage 2 21 Uhr, Hank Davision & Friends 23 Uhr, Heronimus Fin 1 Uhr, Mate Power



Am Freitag legen im Stadel HAI&KO und Rany auf und in der Disco Matze und Magic. Am Samstag hingegen im Stadel Jackson, Mexx und Ryan Winston, sowie in der Disco Christoph und Siggi.

Was kosten die Tickets für End of Summer Willofs 2023?

Der Ticketvorverkauf ist inzwischen beendet, dementsprechend gibt es nur noch Tickets über die Abendkasse für End of Summer Willofs 2023:

Kombiticket für beide Tage mit Camping (auf 100 Stück limitiert)

55 Euro an der Abendkasse

Einzelticket ohne Camping, aber mit Parken

30 Euro an der Abendkasse



Camping ist nur möglich mit dem Kombiticket. Dazu kommt Müllpfand von zehn Euro, bei Rückgabe der Pfandmarke gibt es fünf Euro zurück. Darüber hinaus gibt es keine Reservierung der Plätze. Für Essen wird über einen Foodtruck gesorgt.

Anfahrt: Wie kommen Fans zum End of Summer Willofs 2023?

Willofs liegt rund sieben Fahrminuten mit dem Auto im Norden von Obergünzburg. Zwar ist es möglich mit dem Bus bis nach Obergünzburg zu fahren, zum Beispiel von Kempten oder Kaufbeuren aus, aber nach Willofs gibt es keine Verbindung. Somit bleibt nur die Anreise mit dem Auto: