Gut beraten in Sachen Traumberuf: Alle Infos zur Ausbildungsmesse in Marktoberdorf

Im Modeon in Marktoberdorf findet dieses Jahr wieder die Ausbildungsmesse statt. Über 80 Unternehmen werden dabei sein. Alle Infos zur Veranstaltung.

26.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Mehr als 80 Unternehmen präsentieren am Donnerstag, 27. April, und Freitag, 28. April, wieder in und um das Modeon in Marktoberdorf hunderte Ausbildungsangebote.

Jugendlichen die Wahl ihres zukünftigen Berufes erleichtern

Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Tourismus, Pflege und vielem mehr geben jungen Menschen Einblick in ihre Tätigkeiten. Sinn und Zweck ist es, Schülerinnen und Schülern die Wahl ihres Berufes zu erleichtern, ihnen Orientierung für die Zukunft zu geben und sie für eine Ausbildung zu gewinnen. Auf der Messe können außerdem erste Kontakte geknüpft oder Praktika vereinbart werden.

Eien Übersicht aller anwesenden Unternehmen sind auf der Seite des Veranstalterzu zu finden

Am Donnerstag, 17.30 bis 20.30 Uhr, ist das Modeon sowie ein Ausstellerzelt und das Freigelände für Jugendliche und ihre Eltern geöffnet. Am Freitag von 8 bis 13 Uhr haben ausschließlich Schulen Zutritt zur Ausbildungsmesse. Besucherinnen und Besucher finden im Internet auf der Seite des Veranstalters Mattfeldt und Sänger unter www.mattfeldt-saenger.de/ausbildung-marktoberdorf eine Übersicht aller beteiligter Unternehmen. Dort kann auch im Vorfeld des Messebesuchs ein Gesprächstermin mit dem jeweiligen Wunsch-Unternehmen vereinbart werden.

Die Veranstalter Mattfeldt und Sänger empfehlen trotz hinfälliger Coronamaßnahmen, den Mindestabstand weiterhin einzuhalten und auf freiwilliger Basis einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Lesen Sie auch: Klassische Rollenbilder im Beruf: Er der „Herr Direktor“, sie die „Streberin“