Alles geben für den Klassenerhalt: Die SG Biessenhofen/Marktoberdorf spielt gegen Fürstenfeldbruck

Die Ostallgäuer SG geht mit einer schlechten Ausgangsituation in das Rückspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck. Die Devise lautet: Auf Angriff spielen.

06.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Am kommenden Wochenende sind von den Handballmannschaften der SG Biessenhofen/Marktoberdorf nur die Männer und die männliche C-Jugend im Einsatz. Nachdem die erste Begegnung der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde vom TuS Fürstenfeldbruck sehr kurzfristig abgesagt wurde, findet das Rückspiel zwischen den beiden Teams nun am Samstag, 7. Mai, um 17 Uhr in der Wittelsbach-Halle in Fürstenfeldbruck statt. (Lesen Sie dazu auch: Laura Zimmermann aus Marktoberdorf wird „Eisenfrau“)

Da die Gastgeber mehrere Coronafälle und die Abstellung einiger Spieler für ihr Bayernligateam als Grund für die Absage nannten, darf man jetzt gespannt sein, in welcher Besetzung sie auflaufen werden.

Die Ostallgäuer müssen alles geben

Für die Ostallgäuer Spielgemeinschaft ist es ohnehin müßig, sich an der Aufstellung der Gegner zu orientieren. Angesichts der schlechten Ausgangssituation kann die Devise für das Team nur lauten, voll auf Angriff zu spielen. Dies darf jedoch in den insgesamt acht Begegnungen mit den spiel- und wurfstarken Konkurrenten keineswegs auf Kosten einer konsequenten und aggressiven Abwehrarbeit gehen. Die Mannschaft hat sich auf alle Fälle vorgenommen, alles zu geben, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Noch drei Spiele für die C-Jugend

Eine weite Anreise hat ebenfalls am Samstag die männliche C-Jugend zum Qualifikationsturnier für die überregionale Bezirksoberligasaison 2022/2023 vor sich. Sie muss in der Sporthalle in Traunreut gegen die Alterskollegen der HSG B one – eine Spielgemeinschaft aus Ottobrunn, Neubiberg und Brunntal –, des TSV Übersee und des TuS Traunreut antreten.

