Alles im Ehrenamt: Das leisten die Feuerwehren im Ostallgäu

In den Wehren im Landkreis engagieren sich 5400 Aktive ehrenamtlich. Eine Aktionswoche soll Bewusstsein stärken. Das wird der Bevölkerung geboten.

16.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“: Unter diesem Motto läuft heuer die Aktionswoche der bayerischen Feuerwehren. Auch mehrere Ostallgäuer Wehren beteiligen sich daran und wollen zeigen, dass sie jederzeit für den Schutz der Bevölkerung einstehen: retten, löschen, bergen und schützen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Wie wichtig dieses Ehrenamt ist, zeigte sich erst jüngst bei dem verheerenden Großfeuer in Sulzschneid, bei dem es an drei Bauernhöfen brannte. „Das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr ist unbezahlbar“, sagt denn auch Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. Das ganze Jahr über zeigen auch die Helferinnen und Helfer im Landkreis Ostallgäu, dass sie rund um die Uhr bereitstehen, um bei den unterschiedlichsten Notfällen Hilfe zu leisten. Ob bei Bränden, Unwetter oder Unfällen helfen 5400 aktive Feuerwehrfrauen und -männer. „Für die Kommunen als Träger der Feuerwehren ist es deshalb gut zu wissen, dass sie mit ihren Freiwilligen Feuerwehren einen Trumpf im Ärmel haben, der immer sticht.“

An der Aktionswoche beteiligen sich viele Feuerwehren aus ganz Bayern und organisieren Großübungen oder besondere Veranstaltungen. Die Aktionswoche dauert von Freitag, 16., bis Sonntag, 25. September. Sie soll das Ehrenamt Feuerwehr noch einmal ganz intensiv in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken und zum Mitmachen animieren.

Einen Höhepunkt aber wird die Feuerwehraktionswoche in diesem Jahr mit der bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehr“ am Samstag, 24. September, finden. Mit den unterschiedlichsten Ausstellungen, Vorführungen und vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Feuerwehr vor Ort hautnah zu erleben – und das bei Tag und Nacht. Im Ostallgäu nehmen an der „Langen Nacht der Feuerwehr“ die Wehren Buchloe, Dösingen, Füssen-Stadt, Geisenried, Görisried, Jengen, Lengenfeld, Obergünzburg, Ronsberg, Schwangau und Unterthingau teil.

Um den Nachwuchs dreht es sich am Samstag, 24. September. Friesenried ist Austragungsort des Kreisjugendfeuerwehrtages. Dort legen rund 200 Jugendliche den Wissenstest der Jugendfeuerwehren ab. Die Jugendfeuerwehr Friesenried stellt sich an diesem Tag zusätzlich noch den Herausforderungen der Deutschen Jugendleistungsspange.

