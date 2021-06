Allgäuer Fußball-Legende Bulle Roth: Warum Deutschland immer noch zu den EM-Favoriten zählt

Ex-Bayern Star Bulle Roth spricht im Interview über die Titel-Chancen der deutschen Elf und sagt, was er dem Marktoberdorfer Nationalspiele Kevin Volland zutraut.

25.06.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Für Fußball-Legende Bulle Roth (75) ist der EM-Titel für Deutschland noch immer drin. Er ist überzeugt: Die deutsche Elf ist eine Turniermannschaft und wird sich trotz der mauen Vorrunde noch deutlich steigern. Im Interview spricht der frühere Star des FC Bayern außerdem über die Chancen des Marktoberdorfer Kevin Volland, blickt auf seine eigene Karriere in der Nationalmannschaft zurück und erzählt, welche Fußball-Größen er regelmäßig beim Golfen trifft.

Herr Roth, hat Sie das EM-Fieber schon richtig gepackt?

Roth: Die Euphorie kommt jetzt langsam. Die Gruppenphase ist ja im Prinzip langweilig, wenn der zweite und der dritte auch noch weiterkommen. Zu meiner Zeit gab es nur K.o.-Spiele, das war von Anfang an hochinteressant. Aber jetzt ab dem Achtelfinale wird es ernst, da kannst Du Dir keinen Schnitzer mehr erlauben.

Wie intensiv haben Sie die EM bis jetzt verfolgt?

Roth: Also die Spiele um 18 Uhr habe ich fast alle gesehen. 21 Uhr ist für mich schon sehr spät, denn ich bin ein Frühschläfer. Von diesen Spielen habe ich meist nur die erste Halbzeit gesehen. Die zweite Halbzeit sehe ich dann in der Früh im Morgenmagazin während ich Gymnastik mache. Ausnahme sind natürlich die Spiele unserer Nationalmannschaft – da bleibe ich auch mal länger auf (lacht).

Gegen Ungarn - ein Spiel zum Abgewöhnen

Lesen Sie auch

„Schön, dass der Kevin noch eingewechselt wurde" - Freunde und Familie freuen sich für Kevin Volland Fußball-EM 2021

Wie haben Sie diese Zitterpartie der deutschen Elf gegen Ungarn erlebt?

Roth: Also da habe ich schon sehr, sehr gelitten. Das war ein Spiel zum Abgewöhnen! Die Ungarn muss man bewundern für ihre taktische Leistung. Sie haben unsere Flügelzange Kimmich/Gosens neutralisiert. Aber, dass die deutsche Mannschaft sich insgesamt so schwer tut, hätte ich nicht gedacht. Wir haben schon etwas Glück zum Weiterkommen gebraucht. Und die Bilanz nach der Vorrunde fällt nicht berauschend aus: zwei Spiele schlecht, eins gut. Wir werden uns deutlich steigern müssen.

Jetzt kommt das Achtelfinale. Was ist drin für die deutsche Mannschaft?

Roth: Gegen England werden wir uns leichter tun als gegen Ungarn, weil die Engländer nicht nur hinten drin stehen. England hat bis jetzt ja auch noch nicht überzeugt. Mein Tipp: Es wird ein enges Spiel, aber Deutschland gewinnt. Und auch wenn die Leistungen unserer Elf noch nicht so toll waren, bleibe ich bei meiner Einschätzung: Es gibt keinen klaren Favoriten für den Turniersieg. Insofern gehört Deutschland für mich weiterhin mit Italien, Belgien und Holland zu den vier Mannschaften, die den Titel unter sich ausmachen. Deutschland hat einen überragenden Kader mit sehr guten Einzelspielern. Diese Mannschaft hat die Voraussetzungen, um den Titel zu holen. Das Ziel muss also sein: Wir wollen ins Endspiel und Europameister werden.

"Volland ist ein überragender Mittelstürmer"

Mit Kevin Volland ist auch ein Marktoberdorfer bei der EM dabei. Wie beurteilen Sie ihn?

Roth: Den Kevin kenne ich schon lange. Er ist ein überragender Mittelstürmer und er hat im vergangenen Jahr seit seinem Wechsel zu Monaco eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Und deswegen ist er auch zurecht bei der Nationalmannschaft dabei. Man darf nicht vergessen: Das ist schon eine tolle Leistung für den EM–Kader nominiert zu werden. Aber eins ist auch klar: Wenn Du dabei bist, willst Du auch spielen.

Welche Rolle kann Volland im Turnier noch spielen?

Roth: Es wird schwer, in die Mannschaft reinzukommen. Kevin hat wahnsinnige Konkurrenz. Havertz spielt überragend in der Spitze, finde ich. Und Löw hat auch noch Timo Werner in der Hinterhand. Aber möglich ist alles. Ich wünsche ihm, dass er mal eine Halbzeit spielen kann. Kevin ist in einer super Form. Er ist robust, kann sich durchsetzen und er weiß, wie das Toreschießen funktioniert. Für mich ist daher klar: Wenn die Mannschaft mal ein entscheidendes Tor braucht, wird Löw schon den Kevin einwechseln (lacht).

Sie waren doch eigentlich auch ein Mann für die entscheideneden Tore. So einen hätte man doch zum Beispiel 1972 bei der EM auch gut gebrauchen können, oder?

Roth: Klar, so ein Turnier spielen und dann das entscheidende Tor schießen wie der Mario Götze! Das hätte ich mir schon zugetraut (lacht). Nein, Sie müssen bedenken, wie schwer es auch damals war, in die Nationalmannschaft reinzukommen. Und das war einfach eine super Mannschaft mit Beckenbauer, Netzer, Overath oder Müller. Dazu kam, dass die Chemie mit Bundestrainer Helmut Schön einfach nicht gepasst hat. Schön hatte nie das Vertrauen in mich wie etwa mein Trainer beim FC Bayern, Tschik Cajkovski. Der hat mir nach meinem Wechsel zu Bayern gleich im ersten Jahr eine Einsatzgarantie von zehn Spielen gegeben – obwohl ich ja aus der Bayernliga kam.

"Meine Karriere ist so gelaufen, wie erträumt"

Vier Länderspiele haben Sie gemacht. Bei einem EM-Turnier waren Sie allerdings nie im Kader. Ist das etwas, das Sie im Rückblick wurmt?

Roth: Nein, gar nicht. Ich war immerhin Nationalspieler und ich habe mit dem FC Bayern alles erreicht, was im Vereinsfußball möglich ist. Das ist das Entscheidende. Für mich ist in meiner Karriere alles so gelaufen, wie ich es mir erträumt hatte. Es wird nicht viele Spieler geben, die es in zwei Jahren von der niedrigsten Spielklasse zum Stammspieler beim FC Bayern geschafft haben – und das auch zwölf Jahre geblieben sind. Insofern habe ich alles richtig gemacht.

Wie nah sind Sie noch dran am Profifußball?

Roth: Vor Corona war ich bei jedem Heimspiel des FC Bayern im Stadion. In der Arena sind dann der Uli und der Kalle da (Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge; Anm. d. Red.), die mit mir ja eigentlich groß geworden sind. Das ist immer toll mit den beiden zu diskutieren. Ich freue mich schon, wenn man wieder mal ins Stadion gehen kann. Dann sehe ich die alten Kameraden endlich wieder.

Mit Franz Beckenbauer und Sepp Maier oft beim Golfen

Zwei andere Fußball-Legenden und ehemalige Mitspieler treffen Sie eher auf dem Golfplatz als in der Arena?

Roth: Das stimmt. Mit dem Franz und dem Sepp (Franz Beckenbauer und Sepp Maier; Anm. d. Red.) bin ich häufig beim Golfspielen. Dem Franz geht es gesundheitlich zum Glück wieder etwas besser, er spielt schon wieder neun Loch. Und der Sepp ist ohnehin topfit. Ich hoffe sehr, dass die beiden bei meinem Golfturnier für den guten Zweck dabei sein können. Der „Franz Bulle Roth Golf Cup“ soll heuer am 4. September stattfinden. Unabhängig vom Golfen telefonieren wir drei auch oft miteinander. Da geht es dann aber nicht um Fußball, sondern eher um private Dinge. Also zu meinen früheren Mannschaftskameraden habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis.

Wie werden Sie das EM-Finale anschauen?

Roth: Das Finale werde ich alleine zu Hause vor dem Fernseher genießen. Ich brauche keine Veranstaltungen mit zehn bis 15 Leuten, von denen jeder dann alles besser weiß. Fußball schaue ich konzentriert und am liebsten allein. Eine Ausnahme mache ich bei meinem Sohn und meinem Enkel. Die haben Ahnung vom Fußball – und die dürfen ruhig mal dazwischen reden.

Und im Finale sehen wir dann auch die deutsche Mannschaft?

Roth: Das wäre schön. Ich hätte nichts dagegen, wenn Deutschland Europameister werden würde. Das wäre doch ein toller Abschluss für Jogi Löw in seinem letzten Turnier als Bundestrainer.

Lesen Sie auch:

Zum 75.Geburtstag: Bulle Roth - eine Fußball-Legende aus Marktoberdorf.