"Bedeutend für unseren Alltag": So lernen Jugendliche die Firma Hubert Schmid kennen

Bei der Allgäuer Berufsoffensive haben sich Schüler der Mittelschule Kaufbeuren bei Hubert Schmid in Marktoberdorf umgesehen. Dort gibt es 20 Ausbildungsberufe.

19.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Auf den Straßen in und um die Stadt kommt man nicht umhin, sie immer mal wieder zu sehen: Die blauen Laster, Bagger und Kräne von Hubert Schmid. Direkt auf dem Gelände der Firma sind sie überall.

900 Mitarbeitende, elf Standorte, 700 Fahrzeuge: So ist Hubert Schmid in Marktoberdorf aufgestellt

„Was schätzt ihr, wie viele Fahrzeuge wir insgesamt haben?“, fragt Jürgen Weinert, Leiter des Baustofflagers, einige Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Kaufbeuren. Sie besuchen an diesem Tag im Rahmen der Allgäuer Berufsoffensive den Betrieb. „250“, antwortet einer. „400“, schätzt die Nächste. „700“, sagt ein Junge und Weinert darauf: „Bingo.“ 700 Fahrzeuge, 900 Mitarbeiter, elf Standorte und: 20 Ausbildungsberufe. Um diese ein wenig kennenzulernen, sind die Jugendlichen dort. (Lesen Sie auch: Von Popcornmaschine bis Breze backen: Das ist auf der Ausbildungsmesse Marktoberdorf geboten)

Bevor es losgeht, streifen sie neonorangene Warnwesten über. Erster Halt: Die Brennpunkt Energie GmbH nahe Ruderatshofen. Hier erfährt die neunte Klasse, wie die Herstellung von Brennmitteln – besonders Holzpellets – abläuft. Die Jugendlichen schauen sich das Biomassekraftwerk und die verschiedenen Maschinen an. Dann geht es zurück zum Bus. Der nächste Halt ist nämlich nicht zu Fuß erreichbar: Das Baustoffwerk Xaver Schmid im Gewerbegebiet West in Marktoberdorf.

Woher kommen die Baustoffe, die im Alltag so selbstverständlich sind?

Dort geht es um Kies, Beton, Asphalt und vieles mehr. „Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, woher die Baustoffe kommen und welcher Prozess dahinter steckt“, sagt Sabrina Ried, Ausbildungsbeauftragte von Hubert Schmid. Die Stoffe seien wie selbstverständlich immer da, aber wer und wie dafür gesorgt wird, das wüssten die wenigsten.

Der dritte und letzte Halt sind die Werkstätten und das Lager der Firma. „Hier gibt es um die 10.000 Artikel – von der Büroklammer bis zum Überseecontainer“, sagt Weinert. Es fängt es an zu regnen. trotzdem sind die Schülerinnen und Schüler weiterhin aufmerksam dabei, schauen sich Radlader und Krananlagen an. Und schließlich geht es auch in die Zimmerei, wo es warm und trocken ist. Die Maschinen in der Werkstatt sind laut und der dort arbeitende Mitarbeiter muss schreien, damit die Schülerinnen und Schüler seine Erklärungen durch den Lärm verstehen können.

Ausbildungsbeauftragte Sabrina Ried lädt die Schülerinnen und Schüler zu einem Praktikum ein

Gegen Ende der Führung stellt Sabrina Ried den Jugendlichen bei Butterbrezen und belegten Semmeln kurz die Inhalte der verschiedenen Ausbildungen vor. Auf ihre Frage, wer sich vorstellen könne, Maurer, Straßenbauer oder Zimmerer zu werden, meldet sich niemand. Ried legt den Mädchen und Jungen daraufhin ans Herz, ein Praktikum zu machen: „Bestimmt würden einige von euch dann merken, dass es Spaß macht.“ Die Berufe seien von großer Bedeutung für den Alltag der Menschen. Sie sorgten für Wohnraum, Straßen, Wasser und Wlan. „Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen“, sagt Ried.

Der 15-jährige Henry Menden bleibt trotzdem dabei: „Das ist nicht so meins. Ich denke, auf dem Bau wird das meiste irgendwann von Maschinen übernommen.“ Stattdessen will er Richtung Informatik gehen. „Es darf gern ein Bürojob sein.“ Im Gegensatz dazu kann sich Nikita Maluscha (16) gut vorstellen, bei Hubert Schmid eine Ausbildung zu machen: „Zum KFZ-Mechatroniker. Ich mag es, an Autos herum zu schrauben.“

In wenigen Monaten, anfang der zehnten Klasse, geht es für die Jugendlichen ans Bewerbungen schreiben. Einen weiterer guter Grund, eine davon an Hubert Schmid zu schicken, nennt Weinert: „In der Regel übernehmen wir jeden Lehrling.“

Das sind die Ausbildungsberufe der Firma Hubert Schmid in Marktoberdorf

Betonfertigteilbauer

Beton- und Stahlbetonbauer

Fachkraft für Lagerlogistik

Maurer

Straßenbauer

Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie

Zimmerer

Metallbauer

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

KFZ-Mechatroniker

Land- und Baumaschinenmechatroniker

Berufskraftfahrer

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Vermessungstechniker

Bauzeichner

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker für Systemintegration

Industriekaufleute

Kaufleute für Büromanagement

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

