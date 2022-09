Lokale Biere sind im Trend: Das ist das Oberdorfer Helle aus Leuterschach

In Leuterschach gebraut und nach der Stadt Marktoberdorf benannt: Wie das Allgäuer Brauhaus ins Ostallgäu zog und wie das Oberdorfer Helle zu seinem Namen kam.

02.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Neben verschiedenen Sorten der Büble- und Allgäuer-Biere gibt es beim Allgäuer Brauhaus seit Frühjahr 2020 auch wieder ein Marktoberdorfer Bier, das Oberdorfer Helle. Das nach der Stadt benannte Gebräu hat sich als gute Investition herausgestellt und ist sehr beliebt: „Der Trend zu regionalen und lokalen Bieren hält weiter an“, sagt der Vorstand des Allgäuer Brauhauses, Heinz Christ.

Der lokale Bezug ist beim Oberdorfer Hellen offensichtlich. Es ist nach Marktoberdorf benannt. Vor 1953, als Marktoberdorf nämlich noch keine Stadt war, wurde es Markt Oberdorf, mundartlich „Obrdoarf“, genannt. Noch heute wird der Name ab und an verwendet. Auf dem Etikett des Bieres ist die Kirche St. Martin abgebildet.

Von Kempten ist die Brauerei nach Leuterschach ins Ostallgäu gezogen

2004 wurde das Brauereigelände des Allgäuer Brauhauses in Kempten stillgelegt. Doch das hieß nicht, dass die Produktion aufgegeben wurde. Sie wurde nach Marktoberdorf in den Ortsteil Leuterschach verlegt. Bereits ein Jahr zuvor hatte das Allgäuer Brauhaus dort die Sailerbrauerei übernommen. Die Verwaltung verblieb jedoch am Kemptener Stammsitz.

Zu kaufen gibt es das Oberdorfer Hell in einigen Supermärkten in der Region – in Euroflaschen mit 0,5 oder 0,33 Liter.

Lesen Sie auch: So viele Brauereien gibt es im Allgäu: Wetten, dass Sie nicht alle kennen?

Lesen Sie auch

Chef sieht "aktuellen Megatrend" Dank Büble-Bier und Oberdorfer Hellem: Umsatz beim Allgäuer Brauhaus sprudelt

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier.