Es geht hart zur Sache: Biessenhofen empfängt Waltenhofen zum Handball-Derby

Leidenschaft und Kampf sind angesagt, wenn die SG-Handballer am Samstag den TSV Waltenhofen zum Allgäu-Derby in Biessenhofen empfangen. Wer Favorit ist.

04.02.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Im vorigen Spiel musste sich die Männermannschaft der SG Biessenhofen/ Marktoberdorf trotz zunächst ausgeglichenem Spiel deutlich gegen die Gäste von der HSG Gröbenzell-Olching geschlagen geben. Diese Niederlage galt es nun schnellstmöglich abzuhaken und sich auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen die Gäste aus Waltenhofen zu fokussieren. (Lesen Sie auch: Warum die Marktoberdorfer Handballerinnen so richtig sauer auf das Kampfgericht sind.)

Die Gäste stehen auf dem zweiten Tabellenplatz der schwäbischen Handball-Bezirksliga

Diese stehen derzeit mit 18:2 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga. Dennoch hatten die Gäste offensichtlich ebenfalls keinen optimalen Start nach der Weihnachtspause. Lediglich zwei knappe Siege gegen Partenkirchen und das Tabellenschlusslicht Weßling waren zu verbuchen. Das könnte für die SG bedeuten, dass die Oberallgäuer es dieses Mal besser machen wollen. Zumal es sich bei diesem Spiel um ein erfahrungsgemäß hart umkämpftes Derby handelt.

Die Männer der SG Biessenhofen/Marktoberdorf sollten aus der vergangenen Niederlage gelernt haben, denn mit dem TSV Waltenhofen kommt ein ähnliches Kaliber wie Gröbenzell-Olching auf die Gastgeber zu – nämlich eine körperlich starke und eingespielte Mannschaft, die gerne über die schnelle Mitte zu leichten Torerfolgen kommt. Und genau dies gilt es zu unterbinden. Des Weiteren muss die SG-Abwehr noch mehr zusammenwachsen, kompakter stehen und frühestmöglich die Rückraumschützen angehen.

Im Angriff sollten grundsätzlich die technischen Fehler weiter minimiert werden, und es muss ein schnellerer und torgefährlicher Handball gespielt werden. Auch die schnelle Mitte muss wieder vermehrt ins Angriffsspiel eingebunden werden.

Eines ist klar: Die Gastgeber hätten die Punkte bitter nötig, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Auch für die Moral wäre dieser Sieg im Allgäu-Derby wichtig. Die Ostallgäuer könnten endlich einmal ein Ausrufezeichen setzen, wenn sie einen Hochkaräter der Liga schlagen würden! Das würde zeigen, dass die Mannschaft der SG auch das Zeug hat, oben mitzuspielen.

Ein Sieg für die SG Biessenhofen-Marktoberdorf ist aber nicht unrealistisch

Ein Sieg ist durchaus nicht unrealistisch. Nach zwei guten Trainingswochen und mit einem vollzähligen Kader am Samstag sind die Gastgeber offensiv wie defensiv gut aufgestellt und müssen nun ihr Maximum auf das Spielfeld bringen.

Erwähnenswert ist, dass der verdiente frühere Spieler Matthias Gailer wieder ins Training bei der SG Biessenhofen/Marktoberdorf eingestiegen ist und möglicherweise nach einer längeren Handballpause am Samstag wieder für die Gastgeber auflaufen wird.

Es ist eine spannende und hart umkämpfte Partie zu erwarten, in der es um wichtige Punkte für die Männer der SG geht. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Wertachsporthalle in Biessenhofen.