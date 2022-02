Allgäuer produzieren Kindersendung: Gedreht wird an ganz besonderen Orten

Max Kinker (Marktoberdorf) und Sandra Ade (Durach) machen eine Kindersendung für Allgäu TV. In Fritzis Welt erleben sie ganz besondere Abenteuer.

03.02.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Wie können Flugzeuge fliegen und was passiert, wenn es regnet? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen Sandra und Max in der Fernsehsendung „Fritzis Welt“ auf den Grund. Fritzi ist ein kleiner Frosch, Sandra und Max diejenigen, die hinter dem Format stecken. „Wir machen nämlich alles selbst“, verrät der Marktoberdorfer Max Kinker. Gedreht wird im heimischen Wohnzimmer und an vielen anderen schönen Plätzen im Allgäu. Zu sehen ist das Ergebnis schließlich auf den Fernsehbildschirmen von vielen kleinen und großen Zuschauern, die jede Menge Abenteuer erwartet.