Allgäuer Radltour: Nach zwei Jahren Pause endlich wieder

Am 3. Juli ist wieder ABK Allgäuer Radltour. Start und Ziel sind diesmal in Obergünzburg. Die Organisatoren hoffen auf mindestens 2000 Teilnehmer. Was ist neu?

21.06.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Mindestens 2000 Radfahrerinnen und Radfahrer sollen sich am Sonntagmorgen, 3. Juli, um 9 Uhr auf ihre Räder schwingen, wenn am Marktplatz in Obergünzburg die 12. Allgäuer Radltour startet. Wer es sportlich mag, kann bei der Rennradrunde 103 Kilometer lang – und über 798 Höhenmeter – in die Pedale treten. Doch wie gewöhnlich gibt es auch eine 49 Kilometer lange Genussrunde. Diese führt Radler und E-Biker nach Sellthüren, Unterthingau (dort ist eine Pause), Aitrang und Günzach. (Lesen Sie dazu auch: "Wie im Alpenkino": ABK Allgäuer Radtour startet in Obergünzburg.)

