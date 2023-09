Wie 13 Jugendliche aus Marktoberdorf über die Alpen radelten

Mit einigen Schwierigkeiten mussten Schüler des Gymnasiums Marktoberdorf bei ihrer Alpenüberquerung zwar klarkommen. Aber: "Das war es alles wert."

02.09.2023 | Stand: 07:11 Uhr

"Wir sind weit über unsere Grenzen hinausgegangen. Diese Reise werden wir so schnell nicht vergessen." Durch Wind und Regen, Sonne und Hitze, über Serpentinen und unwegsames Gelände sind 13 Elftklässler (bald Zwölftklässler) des Gymnasiums Marktoberdorf mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren.

Die Schüler aus Marktoberdorf ließen sich trotz Probleme nicht aufhalten und überquerten die Alpen

Das Ganze fand im Rahmen eines Projektseminars namens "Beyond the alps" ("Jenseits der Alpen") statt, bei dem die Schüler - und eine Schülerin - die Reise bis ins kleinste Detail planten. Mitte Juli waren sie unterwegs. Nun erzählt der 17-jährige Maximilian Ruf stellvertretend für die Gruppe, was sie auf ihrer Tour erlebt haben.

Das unbeständige Wetter war nicht das einzige, mit dem die Jugendlichen zu kämpfen hatten. Platte Reifen, schmerzende Beine, ein Speichenbruch und eine verpasste Seilbahn stellten sie auf harte Proben. Und trotzdem brachten sie innerhalb von sechs Tagen 370 Kilometer und 6720 Höhenmeter erfolgreich hinter sich.

Tag 1: Gute Stimmung, planschen und Kässpatzen

An Tag eins ging es laut Ruf "voller Motivation und mit riesiger Vorfreude" in Ehrwald an der Zugspitze los. Die 13 Jugendlichen schwangen sich auf die Räder. Ein Begleitauto folgte ihnen zur Sicherheit und verwahrte Teile des Gepäcks. Das Ziel des ersten Tages: Innsbruck. Ruf erzählt davon, wie sich die Gruppe im Inn abkühlte, Kässpatzen zu Abend aß und den Tag mit Kartenspielen ausklingen ließ. Hier hört es sich nach Entspannung an - noch. Denn der zweite Tag hielt bereits erste Schwierigkeiten bereit.

Tag 2: Dem Wind "entgegen strampeln" auf der längsten Etappe

"Es folgte mit 91 Kilometern die längste Etappe", sagt Ruf. Und es ging eine Menge bergauf: ungefähr 1250 Höhenmeter. "Wir haben uns über den Brennerpass gekämpft. Dann sollte es eigentlich erst mal nur bergab gehen, aber der Wind machte uns einen Strich durch die Rechnung." Sie hätten diesem "entgegen strampeln" müssen und der ein oder andere sei das erste Mal auf der Reise "an seine Grenzen" gegangen.

Tag 3: Ein Unglück jagte das andere - von platten Reifen, Speichenbruch und schwerem Gepäck

Rufs Beschreibungen zufolge dürfte der dritte Tag dann jeden der 13 Schüler an seine Grenzen gebracht haben: "Uns war bereits klar, dass es wohl der anstrengendste Tag werden würde. Und das hat sich dann als wahr herausgestellt." Unter anderem auch, weil das Ziel - die Regensburger Hütte - nicht mit dem Auto zu erreichen ist und sie sich daher ihr Gepäck selbst "auf den Rücken schnallen mussten." Das besondere an der Etappe des dritten Tages: Zwei Mal mussten die Jugendlichen eine Seilbahn erwischen und standen daher beim Radeln unter Zeitdruck.

Die erste Bahn erreichten sie ohne Probleme: "Wir hatten einen tollen Blick auf die Berge", schwärmt Ruf. Als die Gruppe jedoch einen Bikepark bergab fuhr, gab es einen ersten platten Reifen. Und nur fünf Kilometer weiter ging der frisch geflickte Reifen schon wieder kaputt. "Diesmal ließ er sich nicht so leicht flicken." Das verzögerte die Weiterfahrt. Obendrein mussten die Schüler ihre Fahrräder kurz danach schieben und teilweise tragen, weil Radfahren auf dem folgenden Wanderweg nicht möglich war.

Einige verpassten die Seilbahn und mussten weitere 500 Höhenmeter radeln

Ein Unglück folgte wohl dem anderen, denn als nächstes gab es laut Ruf einen Speichenbruch bei einem Rad. Die Schüler teilten sich daraufhin auf und eine von beiden Gruppen verpasste die zweite Seilbahn um Minuten. "Die musste dann noch mal 500 Höhenmeter radeln. Alle waren zu diesem Zeitpunkt über ihre Grenze hinausgegangen und "die Stimmung war dementsprechend schlecht". Der Ausblick auf die Dolomiten und den Rosengarten habe das aber wieder wettgemacht und sie erreichten "überglücklich" die Regensburger Hütte.

Tag 4 und 5: Die Marktoberdorfer entkommen dem Unwetter

Vergleichsweise einfach sei der nächste Tag gewesen, erzählt der 17-Jährige weiter. Ihr Gepäck konnten die Jugendlichen wieder ins Begleitauto laden und kurz bevor ein Unwetter aufzog, kamen sie in Bozen an. Nach einer Nacht dort radelten sie an Tag fünf ein großes Stück am Fluss Eisack entlang. In einer Imbissbude schützten sie sich vor einem aufziehenden Gewitter. Danach erreichten sie die vorletzte Unterkunft in Andalo.

Tag 6: Dieselbe Motivation wie am ersten Tag

Am sechsten Tag sei allen bewusst gewesen, dass nun die letzte Etappe bevorstand: "Demnach war die Motivation wieder dieselbe wie am ersten Tag", sagt Ruf. Nach 60 letzten Kilometern erreichten sie den Gardasee. "Wir können nun stolz behaupten: Wir haben die Alpen überquert." Nach einem Abend mit Pizza und Cocktails setzte sich die Gruppe am nächsten Tag verdientermaßen in zwei Kleinbusse und fuhr gemütlich gen Heimat.

Noch in 20 Jahren werden sie sich an die Tour erinnern

Das Fazit der Gruppe: "Die Beine haben geschmerzt und die Stimmung war teilweise am Boden, aber das war es alles absolut wert." Noch in 20 Jahren würden sie von dieser Reise erzählen. "Und wir sind als Gruppe zusammengewachsen."

