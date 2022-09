Als ein Bauer den Teufel überlistete: Das Zauberbuch aus Umwangs

Eine Sage aus Umwangs erzählt von einem Bauern, der mit Magie den Teufel überlistete. So rettete er eine Magd, derer sich der Teufel beinahe bemächtigt hatte.

Viele Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Es geht um Geister, Hexen, Werwölfe oder einen Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen solche Sagen vor. In den meisten Fällen eignet sich der Ort der Erzählung für einen schönen Ausflug.

Auf einem alten Hof in Umwangs bei Aitrang lebte ein Bauer, der im Besitz eines Zauberbuches war, das es ihm erlaubte, Magie zu gebrauchen. Als er eines Tages vergaß, es wegzusperren, fand seine Magd das Buch. Sie begann, neugierig darin zu lesen und rief so den Teufel herbei. Als der Bauer das Mädchen fand, hatte sich der Teufel schon zu ihr gesetzt.

Der Bauer wusste, wie er den Teufel überlisten und die Magd retten konnte

Der Bauer wusste, wie er sie retten konnte: Um ihn wieder verschwinden zu lassen, muss der Text des Buches rückwärts gelesen werden. Um seinen Gegner abzulenken, streute der Bauer Leinsamen auf den Boden und hieß ihn, sie zu zählen. Der Teufel kam dem nach und während er zählte, beeilte sich der Bauer zu lesen.

Erst sah es so aus, als hätte der Teufel gesiegt. Doch der Bauer beharrte darauf, dass er sich verzählt habe. So fing er wieder von vorn an, kam aber erneut auf dieselbe Anzahl. In der Zwischenzeit hatte der Bauer den Rest des Textes rückwärts gelesen. Der Teufel beschwerte sich über die List. Doch der Bauer hatte die Wahrheit gesagt und deutete auf seinen Huf, unter dem drei vergessene Samen lagen. Verärgert kehrte der Teufel in die Unterwelt zurück.

