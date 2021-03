Als Fotograf arbeitet Marcus Schäfer mit Marken wie Chanel und ist neben Heidi Klum im Fernsehen zu sehen. Ruhe findet er in seinem Heimatort Görisried.

Er fliegt für Germany's Next Topmodel nach Los Angeles, fotografiert die neue Kampagne von Victoria Beckham in London und wandert mit seiner Mutter durch die Allgäuer Alpen. „In Görisried zu sein, gibt mir so etwas Geerdetes. Hier scheint alles in Ordnung zu sein und ich finde Ruhe“, sagt Fotograf Marcus Schäfer.